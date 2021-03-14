Алдар Бальжинимаев одержал победу над Рустамом Карахановым из Москвы
Бурятский борец Алдар Бальжинимаев завоевал бронзу на чемпионате России. Спортсмен из республики выступал против Рустама Караханова из Москвы в весовой категории до 61 кг. В итоге Бальжинимаев победил со счетом 5:4.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне третий соревновательный день чемпионата России по вольной борьбе, проходящий в Улан-Удэ, принёс для бурятской сборной две медали – серебро и бронзу.
В весе до 125 кг борец Балдан Цыжипов одержал победу над дагестанцем Сайпудином Магомедовым и выиграл бронзу. Спортсмен Евгений Жербаев проиграл в схватке с Исраилом Касумовым из Краноярска (весовая категория 70 кг), ему досталось серебро чемпионата.
Бурятский борец выиграл бронзу на чемпионате России
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