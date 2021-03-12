В Улан-Удэ автомобилист ехал по «встречке» на Селенгинском мосту

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В паблик «anonim__03» подписчик отправил видео, как водитель автомобиля «Subaru» пересекает двойную сплошную линию и создаёт опасность для встречных машин. Грубое нарушение ПДД было зафиксировано на Селенгинском мосту в Улан-Удэ.