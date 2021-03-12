В Улан-Удэ автомобилист ехал по «встречке» на Селенгинском мосту

В паблик «anonim__03» подписчик отправил видео, как водитель автомобиля «Subaru» пересекает двойную сплошную линию и создаёт опасность для встречных машин. Грубое нарушение ПДД было зафиксировано на Селенгинском мосту в Улан-Удэ.
Несмотря на явное нарушение со стороны водителя «Subaru», шквал гневных комментариев оказался направлен в сторону автора видео. Одной из претензий было то, что водитель слишком медленно ехал в левой полосе при пустой правой.
«А как ещё ездить? Если вы занимаете левые полосы и едете там 40 км в час», «Меня больше интересует зачем автор выдерживает такую дистанцию до впереди идущего ТС. Одни чайники за рулём», «Автор, твоё какое дело куда человек торопится?», «Кто по «встречке» едет лишить прав, автора штрафануть за езду по левой полосе, если правая свободна», «Обязательно нужно кого-то слить, сдать. Ужас», - написали горожане.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года горожане засняли, как водитель «Жигулей» гнал по «встречке» на мосту около Центрального рынка.