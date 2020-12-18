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В Улан-Удэ водитель «Жигулей» гнал по «встречке»

В Улан-Удэ водитель «Жигулей» гнал по «встречке»
Происшествия,  Фото:buryatia_online
Водитель «перепутал» направления на мосту

Накануне, 17 декабря, в паблике «buryatia_online» появилось видео, как водитель машины ВАЗ-2106 ехал по полосе встречного движения. Судя по кадрам, автомобилист «перепутал» направления на мосту около Центрального рынка.

- Это просто жесть. Ну как можно по «встречке» ехать? – задаётся вопросом автор видео.


Несмотря на тёмное время суток, это недоразумение произошло не глубокой ночью – на дорогах ещё много других автомобилей и ходят трамваи.

«Форсаж перезапуск», «У него просто печка плохо греет, стекло лобовое не оттаивает, вот и едет на свет фар! А так по-любому не в адекватно состоянии», «Он не побоялся и исполнил свою мечту», «Бессмертный», «Говорят, он до сих пор едет по встречке», - шутят улан-удэнцы в комментариях.



водители
 
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