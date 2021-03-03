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Бурятская правозащитница возобновила голодовку в ИВС

Бурятская правозащитница возобновила голодовку в ИВС
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Надежда Низовкина вернулась в изолятор из больницы

Бурятскую правозащитницу Надежда Низовкина, ранее госпитализированную в республиканскую клиническую больницу в связи с сухой голодовкой, выписали и вернули в изолятор временного содержания (ИВС).

Сегодня, 3 марта, Низовкина письменно уведомила руководство ИВС о продлении своей сухой голодовки. Заявление опубликовал в соцсети активист Зуртан Халтаров.

Правозащитница указала в уведомлении, что «официально отказывается от вызовов скорой помощи и госпитализации».

«Во избежание приписывания мне соответствующей инициативы, отказываюсь от любого лечения», - написала она.

Также Надежда Низовкина попросила не включать её в список лиц, получающих питание и питьевую воду.

Как сообщал «Байкал-Daily», Низовкина объявила голодовку 17 февраля в знак несогласия с решением суда об аресте. Её арестовали на 10 суток во время дачи интервью на несанкционированном митинге 31 января на площади Революции. Суд признал Низовкину виновной в организации несогласованного публичного мероприятия. Сама правозащитница с этим не согласна, она заявляет, что находилась на митинге лишь для оказания юридической помощи другим задержанным.

Спустя несколько дней голодовки, 23 февраля, Надежду Низовкину госпитализировали из ИВС в республиканскую клиническую больницу. Она прошла лечение в гастроэнтерологическом отделении. Её навещала бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова.

Надежде Низовкиной осталось находиться под арестом ещё четыре дня. Всё это время она намерена не принимать пищу и воду.
голодовка ИВС
 
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