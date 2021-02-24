О госпитализации Низовкиной сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии
В Улан-Удэ известную правозащитницу Надежду Низовкину, объявившую голодовку, госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Низовкину направили в гастроэнтерологическое отделение. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
- Уважаемые подписчики, поступила информация, что Низовкина Н.Ю госпитализирована в республиканскую больницу, гастроэнтерологическое отделение. Связалась с главным врачом, угрозы жизни и здоровья нет, - написала бурятский омбудсмен.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 февраля Надежду Низовкину арестовали на 10 суток. Советский районный суд признал её виновной в организации несанкционированной акции протеста на площади Революции 31 января. Правозащитницу задержали во время дачи интервью. Она сама обвинения в свой адрес опровергает, отмечая, что находилась на площади Революции только для оказания юридической помощи. Не согласившись с решением суда, Низовкина объявила сухую голодовку.
19 февраля Верховный суд Бурятии оставил в силе решение о 10 сутках ареста для Надежды Низовкиной.
Кроме того, правозащитница недавно сообщила о проведении в отношении неё доследственной проверки. По её словам, планируется возбуждение уголовного дела о клевете.
В Улан-Удэ госпитализировали голодающую правозащитницу
Общество, Фото:
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