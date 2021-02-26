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Бурятский омбудсмен навестила госпитализированную правозащитницу

Бурятский омбудсмен навестила госпитализированную правозащитницу
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Надежда Низовкина озвучила несколько жалоб

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала о состоянии известной правозащитницы Надежды Низовкиной. Омбудсмен навестила её в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 февраля Надежду Низовкину арестовали на 10 суток. Советский районный суд признал её виновной в организации несанкционированной акции протеста на площади Революции 31 января. Правозащитницу задержали во время дачи интервью. Она сама обвинения в свой адрес опровергает, отмечая, что находилась на площади Революции только для оказания юридической помощи. Не согласившись с решением суда, Низовкина объявила сухую голодовку. Спустя несколько дней нахождения голодовки Низовкину госпитализировали из ИВС в республиканскую клиническую больницу

- По словам Надежды Юрьевны, она чувствует себя лучше, чем в ИВС, получает лечение. Надежда сообщила, что в день госпитализации не просила вызвать ей скорую помощь, в то же время мне начальник ИВС Улан-Удэ сообщил, что именно Надежда просила о госпитализации – вот такие разные утверждения... Также получена информация, что процесс её госпитализации проходил в течении 8 часов, брали необходимые анализы, принимали решение о госпитализации, - поделилась Юлия Жамбалова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что по условиям пребывания в больнице, питания жалоб и претензий нет. Надежда находится в восьмиместной палате. «Постельное белье в хорошем состоянии. Принимает необходимое лечение», - продолжила Юлия Жамбалова.

Были озвучены и жалобы.

- Вчера Надежда прошла процедуру эндоскопии, врач детально не проинформировал о результатах; до сих пор болит горло и трудно говорить, по этому вопросу она получила ответ, что медицинского вмешательства не требуется; в руках ощущает боль от поставленных капельниц; не выпускают на улицу на прогулки; не владеет информацией, сколько ещё будет находиться на госпитализации (при поступлении говорили, что три дня), - отмечает омбудсмен Бурятии.

Для получения консультации уполномоченный пригласила на встречу с Надеждой и. о. заведующего гастроэнтерологическим отделением Соелму Дондокову. Врач ответила на вопросы Низовкиной, в частности, пояснила ей, что запрет на прогулки связан с режимом ограничений в связи с COVID-19. Также разъяснила, какое лечение она получает сейчас, и какие капельницы ей ставят, что есть возможность заменить капельницы таблетками.

- Соелма Жамбаловна детально проинформировала о результатах эндоскопии. По вопросу боли в горле осмотрела на месте, исключила ангину и сказала, что после обеда Надежда будет принята лор-врачом. Также и.о. заведующего была дана подробная информация о результатах сухой голодовки, о том, что происходит с организмом во время сухой голодовки. Предположительно лечение будет проходить в течение 10 дней. От Надежды Юрьевны не поступило жалоб и вопросов, - рассказала Юлия Жамбалова.

Бурятский омбудсмен передала пожелание Надежды Низовкиной. Надежда попросила, чтобы граждане, которые поддерживают её, не собирали финансовую помощь. «Она не нуждается ни в финансовой, ни в юридической помощи, просит не переживать за неё, по окончании прохождения лечения и выдворения её в ИВС, продолжит сухую голодовку на период ареста. В настоящее время Надежда получает передачи, но после встречи с и.о. заведующего отделением есть пожелания приносить отвары шиповника, чернослива, изюма (не соки в тетрапакетах), сухарики», - добавляет уполномоченный.

Юлия Жамбалова направит официальные запросы об итогах проверки по пропаже документов в ИВС, о ходе проверки по обвинению Низовкиной в клевете. Будут запрошены копии всех её обращений, которые она направляла администрации, находясь в изоляторе Улан-Удэ.

Жамбалова напомнила, что посещение больных из-за коронавируса в больнице ограничены, необходимо предоставить справку об отсутствии ковида (срок действия справки 5 дней).

- Я прошла такую же процедуру, предоставив справку, согласовав время посещения, - замечает омбудсмен.

Уполномоченный советует посещать правозащитницу в районе обеда, так как с утра проходит плановая госпитализация больных.
уполномоченный по правам человека
 
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