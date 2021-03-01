 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери

В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Митрополитом Иосифом были вручены епархиальные награды

28 февраля, в неделю о блудном сыне, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил Великое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» села Таловка Прибайкальского района Бурятии.

В канун праздника митрополит возглавил воскресное всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. За богослужением в этот вечер впервые в этом году звучал третий полиелейный, покаянный 136-й псалом «На реках Вавилонских…». По прочтении Евангелия владыка помазал молящихся освящённым елеем.

В воскресенье митрополит Иосиф совершил Великое освящение, а затем Божественную литургию в Таловке. Владыке сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), благочинный Иволгинского церковного округа, настоятель храма игумен Алексий (Ермолаев), благочинный Мухоршибирского церковного округа иерей Рустик Сидинкин и клирик Вознесенского храма города Улан-Удэ иерей Виталий Никитин. За богослужением присутствовали гости и жители села. По завершении литургии митрополит Иосиф обратился ко всем присутствовавшим и объяснил значение совершившегося события.

В знак благодарности за труды по строительству храма митрополит Иосиф вручил епархиальную медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского I степени благотворителю храма Алексею Пойманову; медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского II степени благочинному Иволгинского церковного округа, настоятелю храма игумену Алексию (Ермолаеву) и медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского III степени старосте прихода Анне Мещярековой. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
епархия Бурятия Прибайкальский район православие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 01.03.2021
Соревнования прошли в Сахалинской области
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Общество, 01.03.2021
В Амурской области завершился всероссийский турнир по вольной борьбе
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
Общество, 01.03.2021
У водителей и директора фирмы, оказывавшей услуги, диаметрально противоположные точки зрения на ситуацию
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
Общество, 01.03.2021
Военнослужащим предстоит транспортировать боеприпасы под огнём «противника»
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Общество, 01.03.2021
Всего на чемпионат России по вольной борьбе в продаже будет 900 билетов
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
Общество, 01.03.2021
Соревнования выиграла команда из Аги
Самбистка из Бурятии стала призёром чемпионата России
Самбистка из Бурятии стала призёром чемпионата России
Общество, 01.03.2021
Анна Щербакова завоевала «бронзу» в весовой категории 65 кг
Боксёр из Бурятии выиграл турнир на призы Бахтина
Боксёр из Бурятии выиграл турнир на призы Бахтина
Общество, 01.03.2021
Батор Сагалуев стал первым в весовой категории до 52 кг
Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России
Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России
Общество, 01.03.2021
Александр Бодров взял «золото» в весовой категории до 64 кг
Забайкалец подписал контракт с футбольным клубом Тольятти
Забайкалец подписал контракт с футбольным клубом Тольятти
Общество, 01.03.2021
Андрей Синицын начинал играть в Чите, затем отправился в Краснодар
В нацпарке в Бурятии заработали ледовые переправы
В нацпарке в Бурятии заработали ледовые переправы
Общество, 01.03.2021
Туристов попросили быть осторожными
Блогер из Петербурга: «Для знакомства с Бурятией надо минимум пять дней»
Блогер из Петербурга: «Для знакомства с Бурятией надо минимум пять дней»
Общество, 01.03.2021
Блогер подробно рассказал, что нужно посетить в столице Бурятии
В Бурятии провели конкурс головных уборов для коров
Общество, 01.03.2021
Хозяев бурёнок наградили съедобными призами
В Бурятии снегири вернулись раньше на две недели
В Бурятии снегири вернулись раньше на две недели
Общество, 01.03.2021
Природа раньше обычного начала весеннюю подготовку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^