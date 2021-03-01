В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Митрополитом Иосифом были вручены епархиальные награды



28 февраля, в неделю о блудном сыне, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил Великое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» села Таловка Прибайкальского района Бурятии.



В канун праздника митрополит возглавил воскресное всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. За богослужением в этот вечер впервые в этом году звучал третий полиелейный, покаянный 136-й псалом «На реках Вавилонских…». По прочтении Евангелия владыка помазал молящихся освящённым елеем.



В воскресенье митрополит Иосиф совершил Великое освящение, а затем Божественную литургию в Таловке. Владыке сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), благочинный Иволгинского церковного округа, настоятель храма игумен Алексий (Ермолаев), благочинный Мухоршибирского церковного округа иерей Рустик Сидинкин и клирик Вознесенского храма города Улан-Удэ иерей Виталий Никитин. За богослужением присутствовали гости и жители села. По завершении литургии митрополит Иосиф обратился ко всем присутствовавшим и объяснил значение совершившегося события.



В знак благодарности за труды по строительству храма митрополит Иосиф вручил епархиальную медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского I степени благотворителю храма Алексею Пойманову; медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского II степени благочинному Иволгинского церковного округа, настоятелю храма игумену Алексию (Ермолаеву) и медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского III степени старосте прихода Анне Мещярековой. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

