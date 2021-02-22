Бурятская правозащитница: «Будут возбуждать уголовное дело о клевете»

Надежда Низовкина продолжает держать голодовку
Известная бурятская правозащитница Надежда Низовкина, которая находится в ИВС и продолжает голодовку, сообщила о проведении в отношении неё доследственной проверки. По словам Низовкиной, планируется возбуждение уголовного дела о клевете. Об этом сообщила сама правозащитница в телефонном разговоре с активистом Зуртаном Халтаровым (запись выложена на YouTube).
- Будут возбуждать уголовное дело по факту клеветы. По поводу доставления Филоновой (активистки Натальи Филоновой – ред.) и жестокого её задержания. Меня обвинили в том, что я прессе предоставила неверную информацию, распространила её. Что никто её (Филонову – ред.) лёжа не запихивал, ничего этого не было, - сообщила Надежда Низовкина.
Она заверила, что продолжает сухую голодовку, то есть отказывается и от пищи, и от еды.
- Постоянно вызывают, то один, то другой. Приезжала Жамбалова (уполномоченный по правам человека в Бурятии – ред.), приезжал прокурор, дознаватель и ещё кто-то. Голодовку продолжаю. Ничего не пью, - сказала Надежда Низовкина.
19 февраля Верховный суд Бурятии оставил в силе решение о 10 сутках ареста для Надежды Низовкиной. По словам самой правозащитницы, незадолго до этого из её камеры в ИВС пропали документы. Это Низовкина расценила как «воспрепятствовали мне качественно подготовиться к моей защите». По её словам, не дали ей право на звонок, а в Верховный суд, по оценке самой Низовкиной, «свозили тайно».
17 февраля Надежду Низовкину арестовали на 10 суток, Советский районный суд признал её виновной в организации несанкционированной акции протеста на площади Революции 31 января. Правозащитницу задержали во время дачи интервью. Она рассказывала о состоянии ранее задержанного блогера Дмитрия Баирова, когда стоящие рядом люди в штатском взяли Надежду под руки и повели в сторону автозаков. Сама Низовкина обвинения в свой адрес опровергает, отмечая, что находилась на площади Революции только для оказания юридической помощи.
В знак несогласия с решением суда Низовкина объявила сухую голодовку на весь период ареста.
20 февраля её навестила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она оценила состоянии задержанной как удовлетворительное и сообщила, что врач поставил капельницу с глюкозой. «Беспокоясь за её состояние здоровья, я рекомендовала МВД два раза в день посещение врача, дежурному ИВС ежечасно посещать камеру, где содержится Надежда», - отмечала Юлия Жамбалова.
Справка:
Статья 128.1 УК РФ «Клевета»
Ч.1 Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.
Ч.2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершённая публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Бурятская правозащитница: «Будут возбуждать уголовное дело о клевете»
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