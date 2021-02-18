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Бурятская правозащитница объявила сухую голодовку из-за ареста

Бурятская правозащитница объявила сухую голодовку из-за ареста
Общество, 
Надежду Низовкину отправили в ИВС

Известную бурятскую правозащитницу Надежду Низовкину признали виновной в организации несанкционированного митинга, который проходил 31 января на площади Революции в Улан-Удэ. Об этом Надежда сообщила на видео, опубликованном на своём YouTube-канале. Низовкиной назначили 10 суток административного ареста.

По поводу ареста она объявила сухую голодовку – за время своего содержания под стражей она не будет принимать пищу и воду. Помимо этого, она отказалась от юридической помощи, заявив, что будет защищаться самостоятельно.

- Я заявляю, что отказываюсь от помощи каких-либо адвокатов, не нуждаюсь в помощи правозащитников, поскольку, во-первых, обладаю необходимой квалификацией, во-вторых, не нуждаюсь в приобретении каких-либо продуктов питания и так далее, а в-третьих, это может быть самое главное, я не хочу заниматься распылением и отвлеканием правозащитных сил, - заявила Надежда Низовкина.

Надежда пояснила, что её задержали на площади Революции люди в штатском во время дачи интервью по количеству задержанных на прошлой акции, а также по состоянию Дмитрия Баирова.


По словам Низовкиной, изначально её вызывали в суд на дело о масочном режиме. Уже в суде выяснилось, что речь пойдёт о другом. Надежда уверена, это было сделано специально, чтобы не было широкой огласки, прямых эфиров и других публичных заявлений.

- Тот суд, на которым меня изначально приглашали, преспокойненько был отложен на 3 марта. То есть этот суд никого не интересовал и в действительности меня просто заманили на процесс, который я считала рутинным, - заявила Надежда Низовкина.

Она сообщила, будет подавать апелляционную жалобу, но прежде поинтересуется – передадут ли её. По поводу голодовки Надежда пообещала не унывать. Она рассказала, что по аналогичным обстоятельствам она уже находилась в реанимации в 2011 году.

- Прощаюсь с вами на неопределённый срок, - этими словами Надежда закончила видеозапись.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 января состоялась вторая несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Она проходила на площади Революции и завершилась на местном Арбате. Акция продолжалась недолго, этому способствовала холодная погода, задержания участников и перекрытие пешеходной части улицы Ленина.
голодовка
 
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