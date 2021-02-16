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На содержание лукодрома в Бурятии будет уходить 40 млн в год

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Официальное открытие спортивного объекта пройдёт 19 февраля. ФОТО 

В Улан-Удэ завершилось строительство первого в России лукодрома закрытого типа. Стоимость объекта составила 247 миллионов рублей, из которых 150 – это федеральные средства. Сейчас строители устраняют замечания.

- Строители создают сервисную группу. Все сегодня выявленные недостатки, по качеству - особо нет, но нужно где-то подкрасить, где-то нужно поправить что-то. Эти работы будут выполнены, - рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Как сообщал «Байкал-Daily», работы по возведению лукодрома начались в июне 2019 года. Всего на строительстве были задействованы более 150 человек, в том числе проектировщики, поставщики и субподрядчики.

Итогом работы стал сам лукодром длиной 70 метров и трёхэтажное административное здание. В нём размещены раздевалки, душевые, туалеты, кладовые, конференц-зал, учебный класс, кухня и даже комментаторская. Кроме этого, в здании всё предусмотрено для занятий параспортсменов. На содержание такого объекта необходимо около 40 миллионов рублей ежегодно. Финансирование будет производиться из республиканского бюджета.

- Здесь применены самые последние веяния и требования нормативной документации. Тут современная система вентиляции, современная система освещения, покрытие самого спортивного зала – специальный спортивный линолеум, у которого своя определённая характеристика, подходящая конкретно для этого сооружения, - отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Теперь в планах минстроя Бурятии включить проектно-сметную документацию лукодрома в картотеку объектов повторного применения, чтобы подобные здания смогли строить у себя и другие регионы России. 

- Вообще в России есть тенденция развития типового проектирования, которое было в советский период. В целом, это стандартный объект, в инженерном плане не сказать, что супер сложный, но это объект, который отвечает всем необходимым требованиям, которые нужны для спортивного, учебного процесса и проведения соревнований, - добавил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Передача спортивного объекта в республиканскую собственность состоится в день официального открытия лукодрома – 19 февраля. Также в Бурятию приедут высокопоставленные спортивные чиновники, среди них министр спорта России Олег Матыцин и президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

спорт лукодром
 
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