В Бурятии анонсировали передачи нового телеканала

В Бурятии на Сагаалган, 12 февраля, запустится новый телеканал под названием Буряад ТВ.
Сотрудники нового СМИ уже завели страничку в Instagram и опубликовали ролик с анонсом будущих передач – к примеру, это программы «Харюусая», «The Buryad Show», «Buryad TV music» и т.д. Аккаунт быстро набирает подписчиков.
Новый круглосуточный телеканал будет вещать на бурятском языке. Телеканал создается силами Бурятии, а также при помощи Иркутской области и Забайкальского края. «Участие в создании и помощь оказали все телекомпании Бурятии, продакшн-компании, бурятские театры и вся творческая интеллигенция бурятского народа. Свой контент для перевода на бурятский язык готовы предложить отечественные и зарубежные киностудии», - отмечали в правительстве Бурятии.
Одна из главных задач телеканала – это производство национального контента. С первого дня существования телеканала творческий коллектив начнёт наращивать собственное производство – это и изготовление, и распространение музыкальных клипов на бурятском языке, перевод и озвучивание фильмов, спектаклей, мультфильмов, а также создание собственных телевизионных реалити-шоу.
Буряад ТВ будет находиться в здании Республиканской типографии. Здесь будет расположена современная интерактивная студия, звукозаписывающая студия и студия для ведения прямого эфира.
Вещательная политика канала направлена на аудиторию для всей семьи. В эфире зрители смогут увидеть детскую, музыкальную, литературную передачи, а также первое бурятское ток-шоу полностью на бурятском языке.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году жителям Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области голосовали за лучшее название для первого бурятского национального телеканала. Поступило свыше 60 предложений, из которых организаторы выбрали 10 наиболее часто повторяющихся. Большинством голосов было выбрано название «Буряад ТВ».