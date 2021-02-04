В Бурятии анонсировали передачи нового телеканала

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Сотрудники нового СМИ уже завели страничку в Instagram и опубликовали ролик с анонсом будущих передач – к примеру, это программы «Харюусая», «The Buryad Show», «Buryad TV music» и т.д. Аккаунт быстро набирает подписчиков.