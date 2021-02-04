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В Бурятии анонсировали передачи нового телеканала

В Бурятии анонсировали передачи нового телеканала
Общество, 
Телеканал «Буряад ТВ» будет запущен на следующей неделе

В Бурятии на Сагаалган, 12 февраля, запустится новый телеканал под названием Буряад ТВ.

Сотрудники нового СМИ уже завели страничку в Instagram и опубликовали ролик с анонсом будущих передач – к примеру, это программы «Харюусая», «The Buryad Show», «Buryad TV music» и т.д. Аккаунт быстро набирает подписчиков.


Новый круглосуточный телеканал будет вещать на бурятском языке. Телеканал создается силами Бурятии, а также при помощи Иркутской области и Забайкальского края. «Участие в создании и помощь оказали все телекомпании Бурятии, продакшн-компании, бурятские театры и вся творческая интеллигенция бурятского народа. Свой контент для перевода на бурятский язык готовы предложить отечественные и зарубежные киностудии», - отмечали в правительстве Бурятии.

Одна из главных задач телеканала – это производство национального контента. С первого дня существования телеканала творческий коллектив начнёт наращивать собственное производство – это и изготовление, и распространение музыкальных клипов на бурятском языке, перевод и озвучивание фильмов, спектаклей, мультфильмов, а также создание собственных телевизионных реалити-шоу.

Буряад ТВ будет находиться в здании Республиканской типографии. Здесь будет расположена современная интерактивная студия, звукозаписывающая студия и студия для ведения прямого эфира.

Вещательная политика канала направлена на аудиторию для всей семьи. В эфире зрители смогут увидеть детскую, музыкальную, литературную передачи, а также первое бурятское ток-шоу полностью на бурятском языке.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году жителям Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области голосовали за лучшее название для первого бурятского национального телеканала. Поступило свыше 60 предложений, из которых организаторы выбрали 10 наиболее часто повторяющихся. Большинством голосов было выбрано название «Буряад ТВ».
телевидение бурятский язык
 
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