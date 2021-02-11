Жителя Бурятии убили и выбросили в выгребную яму

Общество, Фото: СУ СКР по Бурятии, место происшествия

Покойного бродягу родственники не искали



10 февраля 2021 года в выгребной яме туалета на участке в пригородном садовом товариществе обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки. Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель, с которым потерпевший до происшествия распивал спиртные напитки, а затем поссорился. Во время допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия; на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.



По данным следствия, в конце ноября 2020 года вечером обвиняемый в садовом товариществе «Надежда-5» распивал спиртные напитки в доме у местного жителя в компании знакомых. Во время застолья между мужчиной и одним из собутыльников из-за давнего конфликта на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку. В это время злоумышленник схватил с тумбочки нож и нанёс им два удара в грудную клетку противнику.



От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Обвиняемый с хозяином дома положили покойного в ковёр, отнесли его тело к туалету на улице и скинули в выгребную яму, забросав сверху различным мусором. Больше двух месяцев о преступлении никто посторонний не знал, так как потерпевший занимался бродяжничеством, и родственники с заявлением об его исчезновении в правоохранительные органы не обращались.



- В то же время он привлекался органами дознания к уголовной ответственности за кражу, и в рамках данного уголовного дела после внезапного исчезновения начаты его поиски. Сотрудники уголовного розыска полиции выяснили, что мужчина мог находиться у знакомых на территории садового товарищества, приехали по указанному адресу и в ходе опроса хозяев дома узнали от них о совершенном преступлении, после чего обнаружили тело пропавшего мужчины, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.

