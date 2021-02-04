В соцсети появилась группа против Баира Жамбалова

В социальной сети «Вконтакте» появилась группа «Против Жамбалова». Речь идёт о бурятском политике, обвиняемом в смертельном ДТП, Баире Жамбалове.
На фотографии к аватаре группы изображён Баир Жамбалов. В группе около сотни подписчиков и пока две записи на стене, одна из которых гласит «Сила в правде».
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 января на площади Советов в Улан-Удэ прошёл одиночный пикет. На плакате мужчина написал «Жамбалов должен сидеть в тюрьме». В Сети фотография собрала сотни «лайков».
ДТП произошло 5 января в селе Батурино Прибайкальского района. Под колёсами автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», на котором ездит Баир Жамбалов, погибла 17-летняя девушка. Водитель помощи девушке не оказал.
Изначально обвиняемым по делу проходил друг политика. Сообщалось, что приятели якобы поменялись автомобилями, поскольку Жамбалов захотел прокатиться на новом «Фольцвагене» друга-бизнесмена. Предприниматель даже взял на себя вину.
Однако после сложнейших экспертиз следствие установило, что за рулём иномарки в момент наезда всё же был именно Жамаблов. Он обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
В беседе с корреспондентом телекомпании «Тивиком» Баир Жамбалов отрицал свою вину: «Я-то не был за рулём, я не считаю себя виновным».
Сегодня в Прибайкальском районном суде проходит очередное слушание по этому громкому делу.
За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).