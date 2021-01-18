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Баир Жамбалов: «Я не был за рулём»

Баир Жамбалов: «Я не был за рулём»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бывший вице-спикер Народного Хурала в интервью «Тивикому» вновь отрицал свою вину в смертельном ДТП

Бывший заместитель председателя Народного Хурала Баир Жамбалов по-прежнему отрицает, что был за рулём внедорожника, насмерть сбившего 17-летнюю девушку. Он дал комментарий телеканалу «Тивиком» в Верховном суде, где рассматривалась жалоба на освобождение Жамбалова из-под домашнего ареста.

- Неохота тайну следствия раскрывать. Наша позиция – не было, значит не было, – сказал Баир Жамбалов корреспонденту телекомпании «Тивиком». – Я-то не был за рулём, я не считаю себя виновным.

Как сообщал «Байкал-Daily», сразу же после ДТП, которое произошло вечером, 5 января 2020 года в Прибайкальском районе, вину на себя на взял друг Баира Жамбалова, возвращавшийся с ним с рыбалки. Тогда же Жамбалов на своей странице в социальной сети писал, что в тот день они с приятелем обменялись машинами.

Следователи вели кропотливую работу, устанавливая, кто же на самом деле был за рулём. Было проведены сложные, затратные по времени экспертизы и исследования, допрошены более 40 свидетелей, состоялся следственный эксперимент на месте трагедии. В итоге весной следствие пришло к выводу, что за рулём всё же был Баир Жамбалов.

«Уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя и ввести следствие в заблуждение, прекращено. В случае, если он продолжит давать заведомо ложные показания по уголовному делу в статусе свидетеля, будет решён вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за преступление против правосудия», - сообщили в следственном управлении.

Сам Жамбалов был отправлен под домашний арест, из-под которого был освобождён в конце 2020 года.

Скоро в Прибайкальском районном суде начнётся рассмотрение дела Баира Жамбалова. Он обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».

За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).


ДТП
 
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