Работники Улан-Удэнского авиазавода вакцинируются от COVID-19

Первый компонент вакцины получили 300 человек



Работники Улан-Удэнского авиационного завода начали вакцинироваться против коронавируса. Первый компонент вакцины «Гaм-Кoвид-Baк» (Спутник V) уже получили 300 человек. Соответствующие квоты предприятию выделило правительство Бурятии, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазаводе.



Прививочный пункт развёрнут в поликлинике №4 в Улан-Удэ.



- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции в Бурятии и по всей стране по-прежнему сложная. Под угрозой остается здоровье коллектива, а значит и эффективное выполнение производственных задач. При этом огромная ответственность ложится на каждого из нас, - отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. - Именно поэтому сотрудники предприятия, изъявившие желание вакцинироваться, получили прививку среди первых в республике. Сейчас наша общая задача - попытаться остановить распространение COVID-19.



Вакцинация пройдёт в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через три недели компонент II в дозе 0,5 мл. Двукратная схема введения «Гам-КОВИД-Вак» позволяет сформировать длительный иммунитет.



Прививку ставят лицам в возрасте до 60 лет, не переболевшим COVID-19 и не имеющим антител IgM и IgG к коронавирусу по результатам лабораторных исследований. В день проведения вакцинации проводится обязательный осмотр врача, на основании которого врач определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

