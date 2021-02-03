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Работники Улан-Удэнского авиазавода вакцинируются от COVID-19

Работники Улан-Удэнского авиазавода вакцинируются от COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первый компонент вакцины получили 300 человек

Работники Улан-Удэнского авиационного завода начали вакцинироваться против коронавируса. Первый компонент вакцины «Гaм-Кoвид-Baк» (Спутник V) уже получили 300 человек. Соответствующие квоты предприятию выделило правительство Бурятии, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазаводе.

Прививочный пункт развёрнут в поликлинике №4 в Улан-Удэ.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции в Бурятии и по всей стране по-прежнему сложная. Под угрозой остается здоровье коллектива, а значит и эффективное выполнение производственных задач. При этом огромная ответственность ложится на каждого из нас, - отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. - Именно поэтому сотрудники предприятия, изъявившие желание вакцинироваться, получили прививку среди первых в республике. Сейчас наша общая задача - попытаться остановить распространение COVID-19.

Вакцинация пройдёт в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через три недели компонент II в дозе 0,5 мл. Двукратная схема введения «Гам-КОВИД-Вак» позволяет сформировать длительный иммунитет.

Прививку ставят лицам в возрасте до 60 лет, не переболевшим COVID-19 и не имеющим антител IgM и IgG к коронавирусу по результатам лабораторных исследований. В день проведения вакцинации проводится обязательный осмотр врача, на основании которого врач определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.
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