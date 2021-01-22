Казаки сопровождают школьников на учёбу и обратно
В составе народной дружины Улан-Удэ к обеспечению безопасности школьников подключились казаки. Они патрулируют у школ № 9, 18, 27, 32, 48, 50, 52, 54, 58. Утром и вечером казаки находятся возле школ, сопровождают школьные автобусы. При появлении безнадзорных собак казаки сообщают в единую дежурно-диспетчерскую службу.
В работе задействованы 12 казаков двух городских станиц «Верхнеудинская станица» и «Удинский острог», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Дополнительные меры безопасности для школьников ввели после нападений собак на людей. В числе пострадавших 11-летний мальчик, которого собаки сильно искусали с головы до ног в микрорайоне Забайкальский 12 ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», после этого нападения собак в Забайкальском был решён вопрос школьных автобусов, и детей начали подвозить до места учёбы. Раньше они, как и пострадавший мальчик, ходили пешком.
В Улан-Удэ казаки охраняют школьников от собак
Общество, Фото:
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