В окружённом собаками посёлке в Улан-Удэ начали подвоз детей до школы

Председатель городского комитета по образованию проверила, как организован подвоз школьников
Председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова проверила подвоз детей в микрорайоне Забайкальский, где произошли страшные нападения собак на людей. Митрофанова сообщила через свою страницу в соцсети, что подвоз в школу начат по графику.
По согласованным маршрутам вышли четыре автобуса: один школьный и три по договору. В день будет организовано четыре рейса. У школьного автобуса восемь рейсов.
- Родителям доведена информация о подвозе. Продолжится разъяснительная работа с родителям и детьми, что организованный подвоз учащихся, осуществляется по установленным правилам (это не такси), - отметила Татьяна Митрофанова.
Она сообщила, что автобусы едут по установленным маршрутам, согласованными с ГИБДД; у рейсов есть время отправления; промежуточные остановки не разрешаются; до каждой улицы и дома автобус не может доезжать.
- Возле школы отгрейдировали место для остановки автобусов и поставили знак. Просим родителей не парковаться на личном транспорте на месте остановки школьных автобусов. С учётом мнения родителей могут вноситься предложения на комиссию, но новые маршруты должны быть утверждены, - заключила Татьяна Митрофанова.
Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос выделения автобусов в этом микрорайоне остро встал после нападения собак на ребёнка. На 11-летнего мальчика налетела стая собак и сильно искусала. Сейчас мальчика отправили на лечение в Москву. После этого был сход жителей посёлка и властей города. Здесь поднимался вопрос подвоза детей в школу, поскольку родители и дети попросту боялись ходить по улице, опасаясь очередного нападения безнадзорных животных.
После схода был утверждён график движения и другие организационные моменты. Подвоз будет сразу по четырём маршрутам: школа – Первое поле (1 смена – 53 человек, 2 смена – 74), школа – дачи (1 смена – 41 человек, 2 смена – 49), школа – мкрн Тепличный (1 смена – 60 человек, 2 смена – 56), а также школа – ДНТ «Оптимист» (1 смена – 22 человек, 2 смена – 26).
Всего в школе №55 обучается 861 ученик, из них 381 нуждаются в подвозе.
Обсуждать наболевший «собачий» вопрос будут на внеочередной сессии Народного Хурала 26 января.
В окружённом собаками посёлке в Улан-Удэ начали подвоз детей до школы
Общество, Фото:
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