В Улан-Удэ стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Региональный этап завершится 25 февраля



12 января в Улан-Удэ стартовал республиканский этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. В первый день прошла олимпиада по французскому языку. В ней приняли участие 5 человек, все они ученики школ города: гимназий №59 и №14.



Сроки и порядок проведения регионального этапа определены для всех субъектов РФ министерством просвещения Российской Федерации. В региональном этапе олимпиады участвуют учащиеся 9-11 классов по 22 общеобразовательным предметам федерального компонента и по 6 предметам национально-регионального компонента образовательных программ основного общего и среднего образования.



Для участия в региональном этапе приглашены учащиеся общеобразовательных организаций республики, набравшие по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников необходимое количество баллов, а также победители и призёры регионального этапа 2019-2020 учебного года. Местом проведения регионального этапа олимпиады для участников из школ Улан- Удэ в этом учебном году определена гимназия №14.



- Ежегодно олимпиадные задания усложняются, что, соответственно, требует от ребят повышенного уровня подготовки, который значительно сложнее базового. Задания становятся разнообразными. Каждый предмет имеет свои особенности, - отметила директор центра мониторинга и развития образования комитета по образованию Н.В. Вставская.



Основная часть олимпиадных состязаний по общеобразовательным предметам, за исключением права, литературы, географии, астрономии, русского языка, искусства (мировой художественной культуры) и экономики, проходит в течение двух дней. Завершится региональный этап 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

