В Бурятии розыгрыш квартиры обернулся крупным скандалом

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Топ отставок и назначений в Бурятии Общество, 2020 год не был столь насыщенным на кадровые перестановки, чем 2019. Однако множество изменений было в сфере здравоохранения – появился новый министр, поменялись главврачи республиканских больниц - а также в Народном Хурале республики. Давайте пробежимся по основным отставкам и назначениям.