В Бурятии розыгрыш квартиры обернулся крупным скандалом

Многочисленные участники розыгрыша квартиры не верят в его честность
Крупным скандалом обернулся в Бурятии розыгрыш квартиры в Instagram. Этот гив (от английского Giveaway, то есть «раздавать», «отдавать», «дарить») активно пиарили полгода. Для участия нужно было подписаться порядка на сто спонсорских аккаунтов. Доверия придавало то, что «лицами» гива стали известные в Бурятии люди – телеведущая Лариса Иринцеева, предприниматель Саян Галсандоржиев, юморист Чимит Жамьянов. Однако организаторами гива были не они, а двое молодых, не известных публике молодых людей Тамир и Татьяна. Именно они, судя по всему, привлекли спонсоров. Тамир и Татьяна должны были запустить розыгрыш в прямом эфире в 19 часов 30 декабря. Планировалось, что Иринцеева, Жамьянов и Галсандоржиев будут наблюдать за тем, чтобы мероприятие прошло честно.
Однако 30 декабря сразу начались странности. Сперва организаторы вышли на Саяна, Чимита и Ларису с просьбой начать всё на час раньше – по причине того, что Татьяна плохо себя чувствует. На это популярные блогеры ответили отказом, заявив, что условия своим подписчикам они озвучивали не раз, и менять их не нужно. В качестве компромисса они предложили перенести гив на январь.
Однако эфир с розыгрышем внезапно всё же начался на час. При этом блогеры узнали о том, что гив начался ровно так же, как и все остальные зрители. 31 декабря они собрались и записали специальное видеобращение по этой скандальной ситуации.
- О том, что идёт эфир, мы узнали по факту, когда он начался, - заявил Саян Галсандоржиев.
- Несмотря на наши предложения, ребята сделали по-своему и провели розыгрыш на очень низком уровне, - добавила Лариса Иринцеева.
Странности на этом не кончились. По словам очевидцев, которые следили за эфиром, организатор Тамир назвал номер победителя ещё до того, как был запущен генератор. Название аккаунта победителя также было названо ещё до того, как его нашли в общем списке, поделилась свидетель. Выиграл некий молодой человек, но сейчас его страница уже удалена. Никаких комментариев у него также не брали. Более того, со страницы розыгрыша @dobrogiv_03 исчезла вся информация, сейчас она пуста.
Саян, Чимит и Лариса рассказывают, что не раз пытались связаться с организаторами, позвонив им не один десяток раз. Специально в новом видео Чимит Жамьянов набрал ещё раз Татьяну – никто на этот звонок вновь не ответил. Блогеры поставили в известность Тамира и Татьяну, что собираются на встречу и ждут их. Те в общем чате дали согласие, что придут. Но в назначенное время на встрече их не оказалосб.
- Получилось как получилось. Мы с себя никакой ответственности не снимаем, но, увы, не присутствовали на самом розыгрыше, не видели, кто выиграл, как выиграл, как была выгрузка. Просто прошло без нас. Мы не можем гарантировать, что там всё, действительно, честно. Мы не утверждаем, что нечестно. Но будем всё проверять, - заявил Саян Галсандоржиев.
- Мы понимаем ваше недовольство, - обратился к пользователям Чимит Жамьянов. –Будем разбираться.
Комментарии блогеров полны негативных отзывов. Пользователи массово пишут, что, видимо, стали свидетелями обмана. Многие признаются, что уже отписываются от многочисленных спонсорских аккаунтов. Возникают вопросы, как проблему будут решать спонсоры (которые, в отличие, от пользователей понесли материальные затраты).
Как сообщал «Байкал-Dailу», гивы с солидными призами в Бурятии появились не так давно. Одним из первых, кто начал играть по-крупному, стал певец Ринчин Дашицыренов. Он первым разыграл автомобиль (марки Subaru Legacy B4, на котором ездил сам). Первый блин также прошёл комом: Дашицыренова огорчило, что победительница гива не проявила большой радости, забирая ключи.
В Бурятии розыгрыш квартиры обернулся крупным скандалом
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