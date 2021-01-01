Дед Мороз завершил путешествие по Забайкалью

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

Зимний волшебник прибыл в Читу на главную ёлку края



В Забайкалье новогодний онлайн-проект «Едет Дед Мороз» подошёл к завершению. Зимний волшебник объехал все районы региона и прибыл на главную ёлку краевой столицы.



Герой новогодних сказок посетил на центральной площади Читы ледовый городок и заселился в резиденцию. Прежде чем добраться до краевой столицы, Дед Мороз побывал во всех уголках Забайкалья. Там он встречался с жителями и знакомился с местными достопримечательностями.



Проект продлился с 1 по 31 декабря. В течение месяца герой новогодних праздников делился своими впечатлениями от путешествий. Каждый день новые видеовыпуски публиковались в официальных аккаунтах министерства культуры региона в социальных сетях с хэштэгом #еДед_Мороз, сообщает пресс-служба ведомства.





