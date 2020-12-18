Улан-удэнцы вырывают ограждения на стройке ледового городка

Эксперт правозащитного центра ЖКХ Борис Бодиев возмутился качеством выполнения строительства ледового городка на площади Советов в Улан-Удэ. Он запечатлел на видео стройплощадку, на которой разбросаны куски льда, к строящейся горке приставлена лестница, куда забрались дети. Ледяные глыбы находились на возвышенности, не были закреплены.
- Ночью кто-нибудь залезет, эти плиты шандарахнутся на кого-нибудь. При этом люди бегают с детьми, кого-то насмерть может запросто пришибить, - прокомментировал Борис Бодиев, снимая видео ледяных глыб. - Наверху лестница, легко кто-нибудь из детей туда может залезть и навернуться. Никто эту площадку не охраняет. С недоделанной горки все катаются.
Борис Бодиев сообщил, что видео снято 9 декабря.
По этому поводу он написал обращение в прокуратуру Бурятии. Его заявление приняли и пообещали рассмотреть. О принятом решении заявителя уведомят. Документы и видео он выложил на своей странице в соцсети.
Ледовый городок строит ООО «Строймонтаж». Директор компании Тумэн Банзаров прокомментировал «Байкал-Daily» опубликованное видео. По его словам, на стройке устанавливают сигнальные ленты, но их регулярно обрывают горожане.
- На катушке мы каждый день сигнальные ленты натягивали, их обрывают прямо даже сами родители, чтобы покатать детей. Приходишь и натягиваешь опять, - посетовал Тумэн Банзаров.
Но на этом горожане, жаждущие прокатиться на горке, не останавливались. По словам подрядчика, люди выдирали даже приколоченное ограждение.
– До того дошло, что мы доски прибили на скате, чтобы не катались. При мне один папа вырывает эти доски. Я говорю: «Вы что делаете?», он: «Всё-всё, извините» и убежал. До таких даже случаев доходит, - поделился Тумэн Банзаров.
По его словам ледяные плиты, установленные на возле памятника Ленину, не упадут, они были утверждены проектом.
Помимо прочего, Тумэн Банзаров заверил, что охрана на стройплощадке ведётся, смотрители городка находятся в вагончике неподалёку от ёлки. Они периодически осматривают стройку, следя за порядком.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство главного ледового городка обещают завершить 20 декабря. Официальное открытие главной городской ёлки состоится 30 декабря в 17:30 (0+).