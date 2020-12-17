Главный ледовый городок Улан-Удэ готов на 95%

Между скатами катушки монтируют второе «звёздное» небо. Большая сцена готова для выступлений артистов. В настоящее время идёт заливка увеличенного в размерах катка.











Как сообщал «Байкал-Daily», в середине декабря вандалы сломали рог у ледяной скульптуры быка - символа наступающего Нового года по восточном гороскопу. Теперь рог восстановлен художниками.





Строительные работы в городке планируется завершить 20 декабря. Официальное открытие главной городской ёлки состоится 30 декабря в 17:30 (0+).

























Ледовый городок на площади Советов Улан-Удэ готов на 95%. Полностью сделана большая катушка (горка) с двумя скатами, изготовлены все ледяные скульптуры. Установлены торговые павильоны, сообщили в комитете городского хозяйства.Территория городка сейчас полностью огорожена от автомобилей.В 2021 году Улан-Удэ отметит 355-летний юбилей. Верхнеудинск был одним из важнейших торговых центров на востоке Российской империи, через него шла активная торговля с Монголией и Китаем. Концепция ледового городка посвящена предстоящему юбилею и поэтому называется «Верхнеудинская ярмарка». Тема народных гуляний и ярмарок отражена в оформлении объектов и элементов городка.