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Театрам Бурятии нужно выполнить одно условие

Театрам Бурятии нужно выполнить одно условие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии официально дано поручение о скором открытии театров

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в прямом эфире глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал скорое открытие театров.

- C учётом того, что мы открыли кинотеатры, логично, и ситуация позволяет, открыть и театры с 20 числа. Но с условием 30% заполнения зала. Чтобы в праздничные дни и в новогодние каникулы театры могли работать и наши люди могли с детьми и сами сходить и приобщиться к искусству и отдохнуть, - сказал Алексей Цыденов.

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня на заседании республиканского оперштаба глава Бурятии дал поручение минкультуры об открытии театров с 20 декабря. Театрам для возобновления работы придётся выполнить важное условие. Это установка рециркуляторов – приборов для очистки и обеззараживания воздуха. Такое оборудование минкультуры планирует закупить у Улан-Удэнского приборостроительного объединения. По предварительным подсчётам, сумма закупки превысит 4 миллиона рублей.

Театры в Бурятии не работают уже десять месяцев, они были закрыты ещё в марте 2020 года.


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