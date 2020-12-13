В Бурятии вскоре могут открыть театры

Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов
Сегодня на своих страницах в социальных сетях глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира заявил, что вскоре возможно открытие театров.
- C учётом того, что мы открыли кинотеатры, логично и ситуация позволяет сейчас открыть и театры с 20 числа. Но с таким же условием, что все меры безопасности: пока 30% заполнения зала. Чтобы в праздничные дни и в новогодние каникулы театры могли работать и наши люди могли с детьми и сами сходить и приобщиться к искусству и отдохнуть, - сказал в самом начале Алексей Цыденов.
Отдельно отметил, что новогодние гуляния на улицах не запрещены.
Также он озвучил, что будет обсуждаться вопрос того, чтобы продлить общепиту режим работы в новогоднюю ночь.
На сегодня в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий, под запретом работа театров, проведение массовых мероприятий, работа общепита ограничена до 22 часов. С 20 декабря по 10 января
на час увеличат время работы кафе, ресторанов, баров и прочего общепита.
Режим ограничительных мероприятий будет действовать как минимум до конца января 2021 года.
На сегодня плановые госпитализации приостановлены
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Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов
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