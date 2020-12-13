В Бурятии вскоре могут открыть театры

- C учётом того, что мы открыли кинотеатры, логично и ситуация позволяет сейчас открыть и театры с 20 числа. Но с таким же условием, что все меры безопасности: пока 30% заполнения зала. Чтобы в праздничные дни и в новогодние каникулы театры могли работать и наши люди могли с детьми и сами сходить и приобщиться к искусству и отдохнуть, - сказал в самом начале Алексей Цыденов.







Отдельно отметил, что новогодние гуляния на улицах не запрещены.



Также он озвучил, что будет обсуждаться вопрос того, чтобы продлить общепиту режим работы в новогоднюю ночь.





