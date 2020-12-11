В Бурятии поступила вторая партия вакцины от коронавируса





Бурятия получила 200 доз вакцины от коронавируса. Она будет направлена на прививки сотрудникам, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19, сообщает ТАСС.По данным издания, вакцина поступила на этой неделе.Таким образом получается, что все регионы ДФО получили отечественную вакцину.