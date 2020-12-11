В Бурятии поступила вторая партия вакцины от коронавируса

Бурятия получила 200 доз вакцины от коронавируса. Она будет направлена на прививки сотрудникам, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19, сообщает ТАСС.
По данным издания, вакцина поступила на этой неделе.
Таким образом получается, что все регионы ДФО получили отечественную вакцину.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник в Бурятии сообщили о том, как медики перенесли вакцину, поставленную им в октябре. «На сегодняшний день самочувствие у всех удовлетворительное», -заявляла министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Также она сообщила, что вакцинация продолжится.