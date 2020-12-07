В Бурятии увольняется учитель, ударившая ученика

В школе началось служебное расследование
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в паблике «Аноним 03» появилось видео, на котором запечатлена учитель, поднявшая руку на ученика. Учитель английского языка громко кричит на школьника за то, что он мешает вести урок, выгоняет его из класса, а также даёт оплеуху. Видео незаметно для учительницы снял ещё один ученик.
К вечеру была подтверждена подлинность записи. Инцидент, действительно, произошёл в Ново-Онохойской средней школе в посёлке Онохой.
- В настоящий момент в школе ведётся служебное расследование. Учитель английского языка написала заявление на увольнение по собственному желанию, - сообщила начальник управления образования МО «Заиграевский район» Елена Тулаева.
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