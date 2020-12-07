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В Бурятии появилось видео, как учитель бьёт ученика по лицу

В Бурятии появилось видео, как учитель бьёт ученика по лицу
Общество, 
Конфликт незаметно заснял одноклассник

В паблике «Аноним 03» появилось видео, на котором запечатлено, как учительница бьёт ученика. Видео сделал один из школьников. Сообщается, что всё произошло 7 декабря в Ново-Онохойской основной общеобразовательной школе, которая находится в посёлке Онохой.

«Обычный урок английского языка в 7 классе. Зачем идти работать в школу, если не умеете обращаться с детьми?!» - подписал видео выложивший его пользователь.


На видео запечатлено, как учитель кричит на одного из школьников и выгоняет его с урока за плохое поведение. Женщина уже не контролирует свои эмоции и почти срывается на визг.

- Иди отсюда! Мне, что, маме звонить и говорить, что я тебя выгоняю? Маму сюда позвать? Твоя мама работает, а ты мешаешь работать! – кричит учительница.

Она встаёт над мальчиком и кричит: «Я тебя спрашиваю: «Твоей маме мешает кто-нибудь работать или нет?» А ты мешаешь». Затем даёт ребёнку оплеуху по лицу.

- Встал, вещи собрал и пошёл вон отсюда! – говорит учительница, на чём видео обрывается.

Пользователи «Анонима 03» предлагают педагогу оставить профессию. «Какое имеет право подымать на ребенка руку», «Стрессоустойчивость на 0!», «Увольнять таких надо», - пишут люди в комментариях.
школы учителя
 
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