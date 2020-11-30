Мальчиков родилось больше, чем девочек
За неделю с 23 по 29 ноября в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 115 родов. Из них две двойни, 55 мальчиков, 62 девочки, сообщается на странице роддома в соцсети.
Неделей ранее – с 16 по 22 ноября – было 124 родов, из которых две двойни. На свет появилось 66 мальчиков и 60 девочек.
С 9 по 15 ноября в республиканском перинатальном центре состоялось 132 родов.
В Улан-Удэ за неделю родилось две двойни
Общество, Фото:
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