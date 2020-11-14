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Дистанционку в школах продлили для части Бурятии

Дистанционку в школах продлили для части Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ и ряде населённых пунктов республики очно будут учиться только школьники выпускных классов

В Бурятии озвучили, как будут работать школы, выходящие с понедельника с каникул. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своём обращении к жителям.

- Исходя из текущей ситуации, школьники с понедельника выйдут на учёбу не везде. В Улан-Удэ, Иволгинском районе, в Гусиноозерске, Северобайкальске и в других крупных населённых пунктах республики очно к учебе приступят только 9 и 11 классы. Все остальные классы начнут учёбу в дистанционном режиме. Поскольку для первых классов дистанционное образование - мера очень условная, они не переводятся на дистанционное образование. Для них на две недели продлеваются каникулы. Дополнительное учебное время будет компенсировано им с 15 до 30 мая, - сообщил Алексей Цыденов.

В пресс-службе правительства Бурятии пояснили, что принято решение о дистанционной форме в школах населённых пунктов с неблагополучной эпидобстановкой.

Итак, с 16 по 30 ноября в дистанционном режиме будут обучаться школьники в Улан-Удэ, Иволгинского и Курумканского районов, а также с. Кырен и с. Аршан Тункинского района, с. Хоринск, с. Кижинга, г. Гусиноозерск, г. Северобайкальск, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян, п. Таксимо, г. Кяхта, с. Верхний Саянтуй и с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, п. Заиграево, п. Онохой, с. Новая Брянь, п. Нижние Тальцы Заиграевского района, с. Кабанск, п. Селенгинск, г. Бабушкин, п. Выдрино Кабанского района. Для первоклассников этих школ продлены каникулы ещё на две недели - до 28 ноября.

При этом учащиеся 9 и 11 классов во всей республике продолжат обучение в очном формате.

Остальные общеобразовательные организации а также учреждения среднего профессионального образования организуют учебный процесс в текущем режиме в соответствии с требованиями управления Роспотребнадзора.

С 16 ноября по 30 ноября приостановлена работа учреждений физической культуры и спорта: открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, плавательных бассейнов, открытых термальных бассейнов. Исключение составят тренировочные мероприятия и реализация программ спортивной подготовки членов спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами.

Также с 16 ноября по 30 ноября приостановлена работа учреждений дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

ВУЗы также в основном переходят на дистанционный формат учебы.

- Дистанционное образование - это «антиковидная» мера, призванная минимизировать взаимные контакты детей и распространение болезни через них к родителям и родственникам, - пояснил глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также Алексей Цыденов объявил о закрытии с 16 по 30 ноября всех торговых центров, объектов общепита, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов. 

школы коронавирус профилактика дистанционное обучение
 
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