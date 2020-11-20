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Сергей Зверев готов заняться паломническими турами в Бурятию

Сергей Зверев готов заняться паломническими турами в Бурятию
Общество, 
«Король гламура» предложил российским бизнесменам «зайти» в Тунку

Звезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев посвятил Бурятии своё выступление на конференции крупнейших компаний России по корпоративной социальной ответственности. По словам пресс-секретаря администрации Тункинского района Доры Хамагановой, выступление Зверева сорвало бурные аплодисменты представителей крупного бизнеса.

«Король гламура» произнёс пламенную речь про восстановление церкви XVIII века в тункинском селе Гужиры, где провёл часть детства. Дора Хамаганова приводит выступление Сергея Зверева.

- Я много где был, в разных странах мира и в России. Но Тунка больше всего «заходит» в душу - наполняешься энергией, очищаешься! Было бы здорово, если какая-то крупная корпорация взяла шефство над созданием паломнического тура в селе Гужиры, где можно восстановить церковь XVIII века. Там вылечилась императрица Александра Федоровна, она подарила икону. Предлагаю построить целый паломнический городок. Это будет ваше шефство. Это будет, прославление имени корпорации или компании. Благотворительность как раз полезна для репутации крупных компаний. А для нас, тункинцев, главное - создание паломнического городка. Я, со своей стороны, гарантирую привлечь самых ярких звёзд и развивать паломнические туры в Тунку, в Гужиры, - сказал Сергей Зверев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев каждый год старается приезжать в Бурятию. Отдыхал он здесь и этим летом. Шоумен выбрал курортную здравницу в Аршане, где восстанавливал силы лечебными процедурами.

Приезд Сергея Зверева вызвал большой ажиотаж в Аршане. Местные жители учили его танцевать ёхор и даже лезли в окно за автографами.

Также шоумен получил бурятский оберег и грамоту от главы Тункинского района Ивана Альхеева, который назвал его «нашей суперзвездой, патриотом Тункинской долины и дорогим земляком».

Заехал Сергей Зверев и в село Гужиры, где вновь объявил о сборе средств на восстановление церкви.
Сергей Зверев туризм
 
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