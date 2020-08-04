Сергей Зверев показал в Бурятии церковь, которую мечтает восстановить





Звёздный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев, который находится на отдыхе в Тункинском районе Бурятии, заехал в село Гужиры. В этом небольшом селе (159 человек, по данным переписи 2010 года) Сергей родился и жил некоторое время в детстве.Зверев мечтает восстановить разрушенную каменную церковь в Гужирах, построенную в XIX веке. Он записал видео на фоне здания, рассказав своим подписчикам, что в его детстве храм ещё был в хорошем состоянии.- Я его видел, когда он ещё был расписан, когда были окна и двери, второй этаж. Были и золотые купола, была колокольня. Появилась надежда, может быть, пойдут власти навстречу, и мы восстановим этот храм, - рассказал на видео Сергей Зверев.