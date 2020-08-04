Сергей Зверев показал в Бурятии церковь, которую мечтает восстановить

Звёздный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев, который находится на отдыхе в Тункинском районе Бурятии, заехал в село Гужиры. В этом небольшом селе (159 человек, по данным переписи 2010 года) Сергей родился и жил некоторое время в детстве.
Зверев мечтает восстановить разрушенную каменную церковь в Гужирах, построенную в XIX веке. Он записал видео на фоне здания, рассказав своим подписчикам, что в его детстве храм ещё был в хорошем состоянии.
- Я его видел, когда он ещё был расписан, когда были окна и двери, второй этаж. Были и золотые купола, была колокольня. Появилась надежда, может быть, пойдут власти навстречу, и мы восстановим этот храм, - рассказал на видео Сергей Зверев.
В Instagram он также оставил пост: «В советское время эту каменную церковь во имя святой Троицы разрушили. Давайте вместе восстановим эту церковь !!! Я лично сам открыл сбор на восстановление этого храма... Моя личная карточка Сбербанка для пожертвований на восстановление этого храма 4276 3801 5735 4718 или если вам удобнее - есть мой личный PAY PAL : paypal.me/zverevsuperstar. Когда этот храм строили Императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги на этот храм и отправила в этот храм икону Спасителя!!!»
На страницу Зверева подписано более миллиона человек. Подписчики уже отправляют деньги. «Скинул небольшую сумму, я за восстановление исторических мест», - написал один из них.
В комментариях многие желают звезде шоу-бизнеса удачи в этом благородном деле. «Вы, Сергей, занимаетесь благим делом! Это однозначно место силы, и там мощная энергетика», «Хорошо, что в подобных мероприятиях участвуют медийные лица - есть шанс привлечь внимание к этим вопросам и властей и бизнеса!», «Вы делаете благое дело! Как хорошо что на свете есть такие люди как вы».
Сбор средств на восстановление церкви Зверев открыл ещё в 2019 году.
Как сообщал «Байкал-Daily», звёздный стилист приехал на отдых в курортную здравницу Аршан в Бурятии ещё 21 июля. Перед этим он гостил в Култуке Иркутской области, а затем на машине приехал в Тункинский район. Красоты природы из окна автомобиля Зверев показывал своим подписчикам онлайн. «Какая красота! Прямо как в Швейцарии!» - поделился артист, рассказывая про Бурятию.
В Аршане Зверев принимает лечебные ванны, циркулярные души и другие оздоровительные процедуры в местном санатории. Артист рассказал и о конфузе: когда он уже разделся для приёма ванны, в окно начала лезть фанатка.
В Тунке Сергей Зверев окружен большим вниманием. Его, например, учили танцевать бурятский ёхор.
Сфотографировался «король гламура» во время приёма лечебной ванны в одних трусах и знаменитой короне.
На прошлой неделе глава Тункинского района Иван Альхеев вручил Сергею Звереву грамоту и подарок – бурятский оберег.