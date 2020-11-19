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Цирку Бурятии присвоят имя его создателя

Цирку Бурятии присвоят имя его создателя
Общество,  Фото:предоставлено Бурятским цирком
За это проголосовали единогласно

Сегодня состоялось обсуждение в Общественной палате Бурятии о присвоении имени Майдари Жапхандаева бурятскому цирку. В обсуждении приняли участие представители Бурятского театра драмы, Союза композиторов Бурятии, республиканской цирковой школы, госцирка Бурятии, агинского землячества, Союза театральных деятелей Бурятии и регионального отделения Союза цирковых деятелей РФ. О том, как всё прошло, рассказали представители Цирка Бурятии.

Участники обсуждения единогласно проголосовали за присуждение имени народного артиста России Майдари Жапхандаева госцирку Бурятии.

Перед голосованием артисты Бурдрамы и цирка рассказали о том, как создавалась цирковая школа, каким был её создатель.

- Я давно ждала этого момента. Майдари Хайдапович был моим партнёром на сцене, мы прожили с ним огромную совместную сценическую жизнь. Он был неудобным человеком, прямым и несгибаемым. Только он мог создать на пустом месте новую творческую организацию. Присвоение его имени его детищу обязательно и неоспоримо, - поделилась народная артистка Бурятии Лариса Егорова.

- Мы поддерживаем это предложение, и я голосую от имени 20 тысяч агинских бурят, которые проживают в Бурятии, - высказался председатель Агинского землячества Баясхалан Раднагуруев.

Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты подвёл итог:

- Мы счастливые люди, мы видели Майдари Хайдаповича на сцене, являемся его современниками. Он был лидером и не случайно создал новое дело. И сегодня бурятский цирк имеет гигантскую перспективу с легкой руки его создателя.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 ноября Цирк Бурятии отметил 20-летний юбилей. С этой датой коллектив в том числе поздравил первый знаменитый состав гуттаперчевых девочек, ныне трудящихся в Цирке Дю Солей. Они поделились воспоминаниями о том, как начиналась их карьера и как зарождался бурятский цирк.


цирк
 
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