Артистки Цирка Дю Солей из Бурятии вспомнили о начале карьеры

Знаменитые артистки Цирка Дю Солей рассказали, как работали в Бурятском цирке в 90-х годах
Завтра 10 ноября, Цирк Бурятии отмечает 20-летний юбилей. С этой датой поздравил первый знаменитый состав гуттаперчевых девочек. В их воспоминаниях, которые привели в Цирке Бурятии, история становления учреждения.
Имина Цыдендамбаева (Цирк Дю Солей):
- Впервые я открыла дверь цирковой школы-студии в 1996 году, мне было семь лет. И тогда я даже не понимала, что такое цирк и не имела никакого представления о жанре «каучук». Но наш основатель Бурятского цирка Майдари Хайдапович Жапхандаев и наши тренеры из Монголии Цэнд Очир Сэлэнгэ Багша, Борхуу Багша и Тумэроо Багша приложили все свои усилия и знания и открыли мир циркового искусства нам и нашим зрителям. Наши первые концерты проходили в Бурятском драматическом театре. Я помню наш первый выход на сцену с номером «Бурхан», мы очень нервничали и переживали с девочками, что даже приходилось придерживаться одним пальчиком друг за друга, чтобы не упасть со стола.
Была невероятная энергетика на сцене, были замечательные номера, такие как «Скакалка», «Вольтиж», «Эксцентрики», они по сей день существуют в Бурятском цирке. Также помню наши весёлые гастроли по районам, между концертами мы все вместе дружно устраивали разные соревнования. Были и падения, и слёзы, и травмы, но мы любили своё дело и, несмотря на суровые дни, мы упорно продолжали тренировки.
Майдари Хайдапович был уникальным человеком, он всегда поддерживал своих юных артистов и глубоко верил в нас. Он привёз из Монголии самых талантливых тренеров, они помогли Бурятскому цирку достичь невероятных успехов. Наш тренер Цэнд Очир Сэлэнгэ была очень требовательной к нам, но благодаря её усилиям и таланту спустя два года после открытия цирка, в 1998 году, мы впервые выступили на мировой арене с номером «Проснувшиеся змеи». И привезли в Бурятию золотую медаль. Это было большое достижение для всех нас, в первую очередь для Майдари Хайдаповича. Ведь столько сил и терпения он вложил в это нелегкое дело. Благодаря ему, наш цирк до сих пор радует зрителей, и артисты продолжают добиваться невероятных успехов.
Баярма Зодбоева (Цирк Дю Солей):
- В 1996 году Майдари Хайдапович Жапхандаев основал цирковую школу-студию при Бурятском театре драмы, на тот момент он был директором театра. Набирали в основном учеников из Бурятского лицея-интерната № 1, где проходили официальные кастинги. Помню этот ажиотаж в школе с кастингом. Я попала иным путём, но похожим.
Я родом из села Зугалай Агинского Бурятского автономного округа. Мой талант в гибкости выявила учительница физкультуры, мы с ней сделали пластический этюд, с которым я выступала на школьных мероприятиях и на районном конкурсе художественной самодеятельности. И, конечно, услышав о том, что открывается цирк в Улан-Удэ, я не могла забыть об этом. Родители отвезли на кастинг, меня взяли и устроили в лицей-интернат. Вот так с сентября 1996 года мы начали занятия в Бурдраме.
Мы – каучук – занимались отдельно от общей группы цирка, только встречались на выступлениях и репетициях, жили, так сказать, обособленно своим женским коллективом. Тренер наша Сэлэнгэ Багша не давала нам расслабиться. Мы должны были ровно в три часа быть на месте и разминаться к её приходу. После уроков бежали в театр на тренировку. Мы были маленькие, помню, в зимнее время наш администратор провожала нас после тренировок до интерната, всё-таки опасно и темно было.
Наше первое представление мы делали уже на Новый год в 1996 году после трёх-четырёх месяцев занятий. Сэлэнгэ Багша подготовила на Сагаалган 1997 года номер «Будда» (я, Имина и Аня). Так начала создаваться наша группа гуттаперчевых девочек. В 1998 году мы поехали на наш первый фестиваль в Санкт-Петербург с номером «Проснувшиеся змеи», где получили золото и далее отправились на гастроли в Венгрию, Польшу и Италию. По приезду оттуда в 1999 году в группу пришла Аягма. И в этом составе мы объехали Россию с гастролями и много разных стран и фестивалей.
Годы становления цирка при Бурдраме были для меня самыми яркими, полными вдохновения, энергии, труда и энтузиазма. Мы не знали, что такое цирк, так как не видели раньше ничего подобного. Развитие цирка в то время было стремительным, с каждым разом номера становились ярче и красочнее. Представления – спектакли вместе с артистами Бурдрама на Сагаалган и Новый год запомнились мне больше всего, так как было здорово ощущать себя частью чего-то большого.
В то время мы считали, что театр – это наш дом. Мы знали каждый его уголок, знали всех артистов и швей, работников сцены, операторов и осветителей. Это было волшебное время и театр был частью этого волшебства. Мы видели, как шьются костюмы, делаются декорации, ходили группой на примерки. Далее цирк стал государственным, наш директор не мог быть директором двух госучреждений, и мы переехали в училище имени Чайковского. Начался следующий этап становления цирка, но, к сожалению, уже без нашего Майдари Хайдаповича. Цирк остался без своего основателя и всем его очень не хватало.
Анна Чжан (Госцирк Бурятии)
- В 1996 году пошла на первый набор в цирковую школу. Меня не хотели брать, потому что была плотной. Дали испытательный срок на месяц. Прошла его успешно, во многом, благодаря моей маме, которая меня поддерживала в моём выборе. У меня остались самые тёплые воспоминания о наших первых днях в цирковой школе.
Запомнился один случай, связанный с Майдари Хайдаповичем. Для трюка нужна была шапка. Он обрезал поля своей шляпы и отдал её в качестве элемента реквизита. По-моему, она до сих пор используется в цирке.
В нашем первом составе гуттаперчевых девочек мы были как сёстры. Впервые летели на самолёте в Питер, на наш первый цирковой фестиваль. И произвели фурор. Если раньше девочки-каучук гнулись медленно, то наш номер «Проснувшиеся змеи» был ритмичным и быстрым. На конкурсе в Залевски получили серебряную медаль, уже среди профессионалов. В Монте-Карло мы поехали вчетвером, к нам присоединилась Аягма Цыбенова. Очень волновались и переживали. Там, если зрителям нравился номер, они не только аплодировали, но и топали ногами. Так мы поучили цирковой «Оскар».
Когда мои партнерши уехали в Дю Солей, я не смогла по состоянию здоровья. Но, что очень было приятно, меня приглашали в эту знаменитую труппу ещё несколько раз. Сейчас работаю тренером, ставлю номера воздушных гимнастов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Канаде сняли документальный фильм про гуттаперчевых девочек из Бурятии, артисток Цирка Дю Солей.
Артистки Цирка Дю Солей из Бурятии вспомнили о начале карьеры
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