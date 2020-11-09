Экраны появились на федеральной трассе в селе Жимбира
Специальные экраны, которые снижают шумовую нагрузку от проезжающих автомобилей, впервые установили в селе Жимбира Карымского района Забайкальского края. Экраны установили во время капитального ремонта участка федеральной трассы Чита-Забайкальск, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на управление федеральных дорог по региону.
Также при капремонте 20 километров дорожники применили современные технологии, которые позволят продлить срок службы автотрассы. К примеру, в долине реки Тура на 98 километре, где обнаружили склонные к таянию мёрзлые грунты, пришлось полностью заменить существующую насыпь с устройством теплоизоляционного слоя, а также геосинтетических материалов.
На подходах к мосту через реку Жимбира при укреплении обочин дорожники применили сорбент из минерального сырья - глауконит. Этот материал способен очищать сточные воды и почву от техногенных загрязнителей.
Капитальный ремонт участка с 85 по 105 километр трассы Чита-Забайкальск стартовал в прошлом году. Работы обещают закончить к декабрю 2020 года.
Шумозащитные экраны впервые установили возле забайкальского края
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