В Бурятии коронавирус пробил отметку в 13 тысяч

Больше 60% случаев инфицирования приходится на улан-удэнцев
Сегодня, 7 ноября, в Бурятии была побита отметка в 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным управления Роспотребнадзора, число случаев заражений за всё время составило 13 206. Из них 62% (8238) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», отметка в 12 тысяч случаев заражения была превышена меньше недели назад, 2 ноября. Рубеж в 11 тысяч был преодолён 29 октября.
Коронавирус резко набрал обороты во второй половине октября. 22 октября впервые была превышена отметка в 200 заражённых за сутки, с тех пор таковы показатели каждый день. 1 и 3 ноября был зафиксирован рекорд по суточному приросту – 237 человек.
За последние сутки заболел 231 человек. Из них 165 больных обследовали по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными COVID-19.
За всё время выздоровели от COVID-19 8606 человек, или 65%. Накануне вылечились 105 пациентов.
Умерли за сутки ещё восемь человек. Всего же с начала пандемии скончался 231 больной.
В стационарах республики сегодня получают лечение 2259 пациентов, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1682. Среди госпитализированных 33 ребёнка.
В отделениях реанимации находится 113 пациент (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 61 пациентов (из них старше 65-ти – 26).
Амбулаторное лечение проходят ещё 2110 пациента с COVID-19. Под наблюдение взяты 11565 человек.
- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2627 коек, занято – 2259, свободно - 368 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,9%, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц больных составляет 5520 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина озвучила примерные сроки пика заболеваемости коронавирусом и выхода на плато. По оценкам, это произойдёт не раньше февраля-марта 2021 года.
В Бабушкинском психоневрологическом интернате, где была вспышка заболевания, ситуация заметно улучшилась.
Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова прокомментировала фейковое видео с «сидячими» местами в коридорах больницы пациентах. Она опровергла, что видео было сделано в Бурятии.
Также Лудупова назвала накануне причину роста заболеваемости ковидом.
В Бурятии появятся «ковидные» поликлиники для больных с лёгкой формой.
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные ковидные койки.
В Бурятии зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом.
В Бурятии коронавирус пробил отметку в 13 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 07.11.2020
Больше 60% случаев инфицирования приходится на улан-удэнцев
Общество, 07.11.2020
Ночью в республике температура опускалась до -21
До конца года для них и волонтёров действует акция на входные билеты
Школьники описывали и рисовали подвиг воинов Великой Отечественной, локальных и военных конфликтов
Военнослужащим пришлось преодолеть «Тропу разведчика»
Первое место занял гимназист из Улан-Удэ
Сейчас судно проводит испытания корабельного оружия в Японском море
Ученик из Северобайкальска победил во всероссийском конкурсе сочинений
Их можно получить по договору безвозмездного пользования на срок до 1 года
Принятые меры призваны остановить рост заболевших
Поздравления с днём рождения принимал Иннокентий Шилкин из Горячинска
С 9 ноября школьники будут учиться две недели дома
Гран-при выиграл медиацентр школы №5 из Гусиноозёрска
«Золото» в весовой категории 64 кг выиграл Доржо Дахаев
Снежное облако двигалось с большой скоростью