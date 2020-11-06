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В Бурятии разъяснили особенности повторного заражения коронавирусом

В Бурятии разъяснили особенности повторного заражения коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Переболевших жителей Бурятии всё же просят соблюдать все меры безопасности

В Бурятии зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом. По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Елены Кузьминой, такое отмечается не только в республике, но и в России, и во всём мире.

- К сожалению, человек может заразиться повторно. Она (инфекция) всё-таки тоже ещё не совсем известна учёным, - пояснила Елена Кузьмина.

В Бурятии до 10 случаев повторного заражения коронавирусом. Однако здесь есть некоторые особенности заболевания, поэтому однозначно утверждать, что люди заразились вторично нельзя.

- Здесь надо разделять. Уже известны данные, что даже после выздоровления, отсутствия клинических проявлений, даже, возможно, был двукратный отрицательный результат при выписке после лечения, а в последующем, через какой-то период возможен положительный результат. У нас такое тоже было, когда люди сдают профилактически, на работу идут. В данном случае может быть действительно речь идёт о вторичном заражении, а может быть выделение, как у нас есть хронические носители при любых инфекционных заболеваниях есть, носительство может сохраняться и до полугода, - разъяснила Елена Кузьмина

- Инфекция коронавируса у нас новая, неизведанная. Поэтому только накапливается учёными, практиками, клиницистами новый опыт изучения. Действительно, мы видим, что после перенесения инфекции положительный результат. Расценивать их можно, как и носительство, и не всегда это повторный случай заболевания. Здесь в совокупности надо всё анализировать. Пока мы не разбирали ещё случаи явного повторного заражения в республике Бурятия больных новой коронавирусной инфекцией, - прокомментировала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Елена Кузьмина отметила, что поскольку инфекция ещё не изучена до конца, утверждать, что переболевшие люди не опасны, нельзя.

- Мне хочется обратиться к жителям, которые переболели ковидом, и считают, что они 100% не опасны для окружающих, здесь нужно с осторожностью к этому вопросу отнестись и по-прежнему продолжать все ограничительные мероприятия. В первую очередь, масочный режим, чтобы обезопасить окружающих, - подытожила Елена Кузьмина.

коронавирус профилактика
 
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