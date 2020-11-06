 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

В Бурятии появятся «ковидные» поликлиники

В Бурятии появятся «ковидные» поликлиники
Общество, 
Здесь больные коронавирусом в лёгкой форме смогут получать медпомощь

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии начало работу «ковидное» такси. Пока такси работает по заявкам медицинских учреждений. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова разъяснила работу этого транспорта.

- Сегодня третий день идёт «обкатка» данного проекта, мы видим уже результативность. «Ковидное» такси содержится на средства из республиканского бюджета, поэтому порядок вызова регламентируется через диспетчерскую, которая создана при мэрии, и заказ только от медицинского работника, - пояснила министр.

Медик заказывает такси при планировании оказания медицинской помощи пациенту с коронавирусом, которому, например, нужно выехать на компьютерную томографию; для больных для долечивания дома в условиях изоляции; и для перевозок между стационарами на исследования.

Дополнительно рассматривается работа «ковидного» такси для доставки пациентов в амбулаторные центры.

- Мы сейчас активно работаем над открытием так называемых «ковидных» поликлиник, где пациенты в лёгкой форме могут прийти и сдать повторный мазок на ПЦР при выписке, могут прийти за лекарствами. Сейчас мы проводим большую работу по заключению договоров на поставку лекарственных препаратов для выдачи пациентам с коронавирусной инфекцией, особенно пожилые, которым трудно дойти… Я думаю, эта форма будет совершенствоваться, - отметила Евгения Лудупова.

Замруководителя управления Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина добавила, что при этом послаблений для больных ковидом нет.

- Требование об изоляции больных, находящихся на амбулаторном лечении, сохраняются. Всё-таки он больной, он выделяет вирус, он опасен. Эта мера применения «ковидного» такси вынужденная, чтобы разгрузить медицинскую сеть здравоохранения. Также разрешается только на личном транспорте, то подразумевается, что больше никаких посторонних людей там нет, - пояснила Елена Кузьмина.

коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии появятся «ковидные» поликлиники
В Бурятии появятся «ковидные» поликлиники
Общество, 06.11.2020
Здесь больные коронавирусом в лёгкой форме смогут получать медпомощь
В Улан-Удэ ремонтируют 10-метровый факел
В Улан-Удэ ремонтируют 10-метровый факел
Общество, 06.11.2020
Приведут в порядок один из первых советских скверов
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные ковидные койки
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные ковидные койки
Общество, 06.11.2020
На помощь врачам направляют студентов-медиков
На Улан-Удэ обрушилась снежная буря
На Улан-Удэ обрушилась снежная буря
Общество, 06.11.2020
Очень резко видимость снизилась практически до нулевой
В Бурятии на переписи будут работать волонтёры
В Бурятии на переписи будут работать волонтёры
Общество, 06.11.2020
Одним из нововведений предстоящей переписи станет работа «цифровых» волонтёров переписи
В Бурятии дали прогноз выхода на плато по коронавирусу
В Бурятии дали прогноз выхода на плато по коронавирусу
Общество, 06.11.2020
В последнее время в республике стабильно высокие ковидные показатели
В Бурятии многодетные родители не следили за спичками
В Бурятии многодетные родители не следили за спичками
Общество, 06.11.2020
Спички хранились в доступном для детей месте
В Улан-Удэ появилась улица Любимая
В Улан-Удэ появилась улица Любимая
Общество, 06.11.2020
Названия улицам могут дать сами жители
В Иркутской области раскрыли, насколько обледенели реки
В Иркутской области раскрыли, насколько обледенели реки
Общество, 06.11.2020
Специалисты проводят профилактическую работу с населением
Уроженка Улан-Удэ поборется за слиток золота на ТНТ
Уроженка Улан-Удэ поборется за слиток золота на ТНТ
Общество, 06.11.2020
Представительница Бурятии приняла участие в съёмках «Золота Геленджика»
Уроженец Бурятии подарил хакасскому городу вальс
Общество, 06.11.2020
Павел Толмачев подарил композицию юбилею Саяногорска
Бурятские буузы могут стать лучшим брендом в России
Бурятские буузы могут стать лучшим брендом в России
Общество, 06.11.2020
Бурятия представила на национальный конкурс пять продуктовых брендов
В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана
В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана
Общество, 06.11.2020
Телёнок был в очень тяжёлом состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^