Здесь больные коронавирусом в лёгкой форме смогут получать медпомощь
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии начало работу «ковидное» такси. Пока такси работает по заявкам медицинских учреждений. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова разъяснила работу этого транспорта.
- Сегодня третий день идёт «обкатка» данного проекта, мы видим уже результативность. «Ковидное» такси содержится на средства из республиканского бюджета, поэтому порядок вызова регламентируется через диспетчерскую, которая создана при мэрии, и заказ только от медицинского работника, - пояснила министр.
Медик заказывает такси при планировании оказания медицинской помощи пациенту с коронавирусом, которому, например, нужно выехать на компьютерную томографию; для больных для долечивания дома в условиях изоляции; и для перевозок между стационарами на исследования.
Дополнительно рассматривается работа «ковидного» такси для доставки пациентов в амбулаторные центры.
- Мы сейчас активно работаем над открытием так называемых «ковидных» поликлиник, где пациенты в лёгкой форме могут прийти и сдать повторный мазок на ПЦР при выписке, могут прийти за лекарствами. Сейчас мы проводим большую работу по заключению договоров на поставку лекарственных препаратов для выдачи пациентам с коронавирусной инфекцией, особенно пожилые, которым трудно дойти… Я думаю, эта форма будет совершенствоваться, - отметила Евгения Лудупова.
Замруководителя управления Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина добавила, что при этом послаблений для больных ковидом нет.
- Требование об изоляции больных, находящихся на амбулаторном лечении, сохраняются. Всё-таки он больной, он выделяет вирус, он опасен. Эта мера применения «ковидного» такси вынужденная, чтобы разгрузить медицинскую сеть здравоохранения. Также разрешается только на личном транспорте, то подразумевается, что больше никаких посторонних людей там нет, - пояснила Елена Кузьмина.
В Бурятии появятся «ковидные» поликлиники
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