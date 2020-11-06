В Бурятии назвали причину роста заболеваемости ковидом

Больных попросили не расслабляться и соблюдать меры безопасности
В Бурятии рост заболеваемости коронавирусом связывают с несоблюдением изоляции амбулаторных больных и контактных лиц. Об этом заявила сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
- Меры ужесточатся по соблюдению изоляции, потому что мы видим, что рост связан с тем, что большинство людей всё равно не соблюдают (требования безопасности – ред.), легко относятся. Медицинский персонал работает в таком напряжённом ритме, что когда-то будет предел ресурсу. Убедительная просьба соблюдать меры, - обратилась Евгения Лудупова.
Также отдельно обратились к контактным лицам, которые халатно относятся к изоляции.
- Актуальность изоляции в отношении контактных лиц, которые находятся на дому, тоже сохраняется и не теряет актуальности. При такой нестабильной ситуации, высоких уровнях заболеваемости может казаться, что можно уже и расслабиться, тем не менее, контактные тоже должны соблюдать меры изоляции, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
На сегодня реальность такова, что некоторым больным самостоятельно приходится ездить в поликлинику для сдачи анализа. Но специалисты просят не злоупотреблять подобным, так сказать, послаблением.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике работает «ковидное» такси и планируют открыть «ковидные» поликлиники.
На утро 6 ноября в республике зарегистрировано 12 975 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 232 человека. За весь период выздоровел 8 501 человек. Умерло от COVID-19 223 человека.
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