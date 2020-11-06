В последнее время в республике стабильно высокие ковидные показатели
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сегодня озвучила примерные сроки пика заболеваемости коронавирусом и выхода на плато.
- На сегодня по прогнозам учёные и эпидемиологи говорят, сроки не ранее февраля. В нашей республике стабильно высокие показатели: не отмечается резкого скачка, но и не отмечается снижения, колеблются высокие показатели. Поэтому говорить о том, что у нас какая-то тенденция к стабилизации, снижению, повышению ещё пока рано, - сказала Елена Кузьмина.
Бурятия, согласно предварительным данным, выйдет на плато не раньше весны следующего года.
- Снижения заболеваемости можно ожидать после перехода на плато, когда будет стабилизация ситуации, и чтобы вернуться хотя бы к показателям летнего периода. Это не раньше февраля-марта, - сообщила Елена Кузьмина.
Под медицинским понятием «плато» подразумевается временной период, когда количество заражённых перестаёт прогрессировать, расти и стабилизируется. После прохождения стадии эпидемиологического плато обычно наступает спад заболевания, количество выздоровевших растёт, а число вновь заболевших сокращается.
В Бурятии с 22 октября отмечаются высокие показатели ежедневного прироста – более двухсот человек. Летом суточный прирост составлял около 30-40 человек.
На утро 6 ноября в республике зарегистрировано 12 975 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 232 человека. За весь период выздоровел 8 501 человек. Умерло от COVID-19 223 человека.
В Бурятии дали прогноз выхода на плато по коронавирусу
Общество, Фото:
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