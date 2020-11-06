Названа причина распространения вируса в закрытом учреждении
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бабушкинском психоневрологическом интернате зарегистрирована вспышка заболевания коронавирусом. Первоначально сообщалось о 143 предположительно заболевших людей, но затем диагноз подтвердился у 22-х.
Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что ситуация заметно улучшилась.
- На сегодняшний день заболеваемость в Бабушкинском психоневрологическом интернате практически уже сходит на нет, буквально сегодня заканчиваются мероприятия по наблюдению. В Бабушкинском и Баргузинском психоневрологическом интернатах зарегистрированы случаи как среди персонала, так среди и воспитанников. Но у персонала меньше, - прокомментировала Елена Кузьмина.
Причиной вспышки стал занос инфекции, несмотря на то, что работники сдают анализы, проводят дезинфекционные мероприятия и принимают другие меры. «До момента лабораторного подтверждения ковид проходит определённое время», - пояснила Елена Кузьмина.
Выдано предписание о том, чтобы при выявлении человека с температурой или другими признаками заболевания, изолировать, не дожидаясь результатов анализа. Для этого в соцучреждениях оборудованы карантинные зоны.
В Бабушкинском интернате в Бурятии ситуация с коронавирусом улучшилась
Общество, Фото:
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