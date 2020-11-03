В Бурятии отменены отправления нескольких поездов

Также изменяется график следования поездов в Иркутской области и Забайкалье



На Восточно-Сибирской железной дороге временно изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах.



Для поезда № 69/70 Чита – Москва, следующего с прицепными и беспересадочными вагонами Чита–Улан-Удэ и Улан-Удэ–Иркутск, отменяется отправление из Читы 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 ноября; 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 декабря 2020 года. Отправление из Москвы отменяется 18, 20, 22, 24, 28, 30 ноября; 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 декабря.



Для поезда №111/112 Барнаул – Северобайкальск – Красноярск изменяется периодичность курсирования. Так, отменяется отправление из Барнаула 16, 20, 24, 28 ноября; 2, 6 декабря. А отправление из Северобайкальска отменяется 19, 23, 27 ноября; 1, 5, 9 декабря. Вместе с отменой отправления поездов №111/112 Барнаул – Северобайкальск – Красноярск по обозначенным датам отменяется следование беспересадочных вагонов сообщением Бийск – Северобайкальск.



Для поезда №137/138 Иркутск – Тайшет отменяется отправление из Иркутска 16, 20, 24 и 28 декабря. Также отменяется его отправление из Тайшета 18, 22, 26, 30 декабря 2020. Вместе с отменой отправления поездов №137/138 Иркутск – Тайшет по обозначенным датам отменяется следование беспересадочных вагонов сообщением Иркутск – Усть-Илимск, а также Иркутск–Гидростроитель.



Для поезда №347/348 Новосибирск – Усть-Илимск отменяется отправление из Новосибирска 16,24 декабря; а из Усть-Илимска – 18, 26 декабря. Вместе с отменой отправления поездов №347/348 Новосибирск – Усть-Илимск по обозначенным датам отменяется следование беспересадочных вагонов сообщением Иркутск – Усть-Илимск, а также Иркутск–Гидростроитель.



Вместо ежедневного устанавливается курсирование через день поезда №87/88 Иркутск – Усть-Илимск. С 17 ноября 2020 года отправление из Иркутска будет происходить через день по нечетным числам, а отправление из Усть-Илимска с 19 ноября по 31 декабря 2020 года. Вместе с изменениями в графике следования поезда №87/88 Иркутск – Усть-Илимск и до ввода нового графика отменяются беспересадочные вагоны сообщением Усть-Илимск – Красноярск, Иркутск – Северобайкальск, а также прицепная группа вагонов Иркутск – Гидростроитель.



Пассажирам предлагается совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Средства за билеты, купленные на отмененные рейсы поездов, пассажиры смогут вернуть в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД

