Стартует регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»
18 октября откроется регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах». Участники могут побороться за звание лучшего в 29 номинациях: в сферах науки, культуры, общественной деятельности, промышленности, услуг, здравоохранения, физкультуры, спорта и других областей жизни молодёжи. Конкурс даёт возможность регулярно обновлять областной резерв талантливой молодёжи и популяризирует позитивно-ориентированную деятельность. По итогам конкурса ежегодно определяется «золотая сотня» молодёжи.
Принять участие могут жители Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться и подать заявку на участие через автоматизированную информационную систему (АИС) на сайте www.ais.fadm.gov.ru с 18 октября по 2 ноября 2020 года.
Положение о конкурсе размещено на сайте министерства по молодёжной политике Иркутской области в разделе «Конкурсы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутской области определят «золотую сотню» молодёжи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мамы расскажут о своих буднях в социальных сетях
Стартует регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»
Эрдэм Батожаргалов победил среди мальчиков до 11 лет
Первое место получила работа Даримы Башкуевой
В ВВО к сдаче зачётов за звание «Ударного» приступили 2 соединения и 18 подразделений
Турнир среди юниоров и юниорок проходил в городе Владимир
Сдача экзаменов в Бурятии студентами Гоман дацана проходит впервые
В отдалённом районе военными была развёрнута высокомобильная спутниковая система связи
Один ин спецпризов для него учредил Бурятский театр оперы и балета
Премьерный показ победившей работы состоится в 2023 году
Он располагается в Могойтуйской больнице
Он подписал акты о полном благоустройстве стадиона, хотя работы не были завершены
Участниками станут учащиеся республики в возрасте от 14 до 30 лет
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из заповедника
Продавец будет привлечена к уголовной ответственности