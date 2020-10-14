В Иркутской области определят «золотую сотню» молодёжи

Стартует регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»



18 октября откроется регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах». Участники могут побороться за звание лучшего в 29 номинациях: в сферах науки, культуры, общественной деятельности, промышленности, услуг, здравоохранения, физкультуры, спорта и других областей жизни молодёжи. Конкурс даёт возможность регулярно обновлять областной резерв талантливой молодёжи и популяризирует позитивно-ориентированную деятельность. По итогам конкурса ежегодно определяется «золотая сотня» молодёжи.



Принять участие могут жители Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться и подать заявку на участие через автоматизированную информационную систему (АИС) на сайте www.ais.fadm.gov.ru с 18 октября по 2 ноября 2020 года.



Положение о конкурсе размещено на сайте министерства по молодёжной политике Иркутской области в разделе «Конкурсы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 12+

