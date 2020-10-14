 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

Популярное

В Иркутской области определят «золотую сотню» молодёжи

В Иркутской области определят «золотую сотню» молодёжи
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартует регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»

18 октября откроется регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах». Участники могут побороться за звание лучшего в 29 номинациях: в сферах науки, культуры, общественной деятельности, промышленности, услуг, здравоохранения, физкультуры, спорта и других областей жизни молодёжи. Конкурс даёт возможность регулярно обновлять областной резерв талантливой молодёжи и популяризирует позитивно-ориентированную деятельность. По итогам конкурса ежегодно определяется «золотая сотня» молодёжи.

Принять участие могут жители Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться и подать заявку на участие через автоматизированную информационную систему (АИС) на сайте www.ais.fadm.gov.ru с 18 октября по 2 ноября 2020 года.

Положение о конкурсе размещено на сайте министерства по молодёжной политике Иркутской области в разделе «Конкурсы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 12+
Иркутская область молодежь конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустят челлендж, посвящённый матерям
В Бурятии запустят челлендж, посвящённый матерям
Общество, 14.10.2020
Мамы расскажут о своих буднях в социальных сетях
В Иркутской области определят «золотую сотню» молодёжи
В Иркутской области определят «золотую сотню» молодёжи
Общество, 14.10.2020
Стартует регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»
Агинчанин выиграл этап детского кубка России по шахматам
Агинчанин выиграл этап детского кубка России по шахматам
Общество, 14.10.2020
Эрдэм Батожаргалов победил среди мальчиков до 11 лет
В Бурятии ракетное соединение отстаивает звание «Ударного»
В Бурятии ракетное соединение отстаивает звание «Ударного»
Общество, 14.10.2020
В ВВО к сдаче зачётов за звание «Ударного» приступили 2 соединения и 18 подразделений
Тяжелоатлеты Иркутской области выиграли 7 медалей первенства России
Тяжелоатлеты Иркутской области выиграли 7 медалей первенства России
Общество, 14.10.2020
Турнир среди юниоров и юниорок проходил в городе Владимир
В Иволгинском дацане сдают экзамены студенты индийского вуза
В Иволгинском дацане сдают экзамены студенты индийского вуза
Общество, 14.10.2020
Сдача экзаменов в Бурятии студентами Гоман дацана проходит впервые
В таёжном высокогорье Бурятии прошли учения связистов
В таёжном высокогорье Бурятии прошли учения связистов
Общество, 14.10.2020
В отдалённом районе военными была развёрнута высокомобильная спутниковая система связи
В Агинском округе перенесли сроки конкурса вокалистов имени Линховоина
В Агинском округе перенесли сроки конкурса вокалистов имени Линховоина
Общество, 14.10.2020
Один ин спецпризов для него учредил Бурятский театр оперы и балета
В Бурятии стартовал конкурс по созданию национальной оперы
В Бурятии стартовал конкурс по созданию национальной оперы
Общество, 14.10.2020
Премьерный показ победившей работы состоится в 2023 году
В Забайкалье развёрнут восьмой моногоспиталь
В Забайкалье развёрнут восьмой моногоспиталь
Общество, 14.10.2020
Он располагается в Могойтуйской больнице
В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог
В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог
Общество, 14.10.2020
Он подписал акты о полном благоустройстве стадиона, хотя работы не были завершены
В Бурятии проведут интернет-викторину о старообрядцах
В Бурятии проведут интернет-викторину о старообрядцах
Общество, 14.10.2020
Участниками станут учащиеся республики в возрасте от 14 до 30 лет
Сотрудники Байкальского заповедника применяют в научной деятельности фотоловушки
Сотрудники Байкальского заповедника применяют в научной деятельности фотоловушки
Общество, 14.10.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из заповедника
В Улан-Удэ в магазине подростку продали алкоголь
В Улан-Удэ в магазине подростку продали алкоголь
Общество, 14.10.2020
Продавец будет привлечена к уголовной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^