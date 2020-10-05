В том числе родилась двойня
За неделю, с 28 сентября по 4 октября, в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 114 родов. На свет появились 55 мальчиков и 59 девочек. В том числе родилась одна двойня.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее было на семь родов больше. Тогда на свет появились 65 мальчиков и 56 девочек.
За неделю в Улан-Удэ девочек родилось больше, чем мальчиков
Общество, Фото:
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