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За неделю в Улан-Удэ девочек родилось больше, чем мальчиков

За неделю в Улан-Удэ девочек родилось больше, чем мальчиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе родилась двойня

За неделю, с 28 сентября по 4 октября, в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 114 родов. На свет появились 55 мальчиков и 59 девочек. В том числе родилась одна двойня.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее было на семь родов больше. Тогда на свет появились 65 мальчиков и 56 девочек.
роды дети новорожденные
 
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