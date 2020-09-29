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За неделю в Улан-Удэ мальчиков родилось больше, чем девочек

За неделю в Улан-Удэ мальчиков родилось больше, чем девочек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В перинатальном центре приняли 121 роды

За неделю с 21 по 27 сентября в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 121 родов. На свет появились 65 мальчиков и 56 девочек, сообщили представители перинатального центра.

Неделей ранее родов было меньше – 106. Тогда девочек родилось больше, чем мальчиков - 58 и 51 соответственно. 
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