В перинатальном центре приняли 121 роды
За неделю с 21 по 27 сентября в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 121 родов. На свет появились 65 мальчиков и 56 девочек, сообщили представители перинатального центра.
Неделей ранее родов было меньше – 106. Тогда девочек родилось больше, чем мальчиков - 58 и 51 соответственно.
За неделю в Улан-Удэ мальчиков родилось больше, чем девочек
Общество, Фото:
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