200 кустов сирени посажены в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой»
На прошлой неделе молодёжью Улан-Удэ открыта аллея «Юности и Славы», а также установлен памятный знак. Аллея создана в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память о юных воинах-земляках, отдавших свои жизни при выполнении воинского и интернационального долга, пропавших без вести, не доживших до Победы и до сегодняшних дней из-за полученных ран и болезней. Около 200 кустов сирени станут «живым» символом памяти и преклонения перед героизмом молодых воинов, сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи города.
Местом для аллеи выбран сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», и это неслучайно – в композицию сквера входят мемориал, увековечивающий память погибших земляков, памятники «Чёрный Тюльпан»и «Скорбящие матери», а также монумент Герою России Алдару Цыденжапову.
В Улан-Удэ молодёжь высадила «Аллею Юности и Славы»
Общество, Фото:
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