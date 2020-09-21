Представитель Бурятии стал лесником года

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Сергей Седельников выиграл во всероссийском фотоконкурсе



Представитель Бурятии, инженер по охране и защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников принял участие во всероссийском фотоконкурсе «Лес – наша жизнь». Среди заявок со всей России Сергей попал в 12 номинантов на звание «Лесник года». В итоге он одержал победу.



Помимо Сергея, за звание лесника года сражались ещё два специалиста лесного хозяйства Бурятии: Дарима Очирова - мастер леса Селенгинского лесхоза и Евгений Зленко, участковый лесничий Куйтунского лесничества.



- Даже не ожидал, что выиграю. Все номинанты достойны победы, просматривая анкеты участников, понимаешь, что случайных людей здесь нет. Конкурс объединил в себе несколько поколений работников лесного хозяйства- от ветеранов лесного хозяйства, до молодых специалистов, которые совсем недавно решили связать свою жизнь с лесом и уже добиваются успехов в нашем нелёгком труде. В номинациях фотоконкурса очень много удивительной красоты фотографий, показывающих всю красоту нашей природы, наших лесных богатств, - рассказывает Сергей.





По информации республиканского агентства лесного хозяйства





