В Бурятии стартовал конкурс имени маршала Георгия Передельского

По его итогам минобороны определит лучшее артиллерийское подразделение в России



В Бурятии артиллерийские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к заключительному этапу конкурса по полевой выучке артиллерийских батарей имени маршала артиллерии Георгия Передельского.



В течение нескольких дней с личным составом гаубичного самоходного артиллерийского подразделения будут проведены тактические учения, в ходе которых расчёты выполнят огневые задачи из САУ «Мста-С», в том числе стрельбу прямой наводкой, отработают ряд нормативов по управлению огнём, а также оперативную смену огневых позиций.



Кроме того, будут отработаны действия личного состава по РХБ разведке, преодолению условно заражённого участка местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.



Конкурс проходит одновременно на нескольких полигонах страны с представителями всех военных округов. По итогам конкурса специальная комиссия министерства обороны РФ определит лучшее артиллерийское подразделение Вооруженных сил РФ. В конкурсе от ВВО принимает участие более 150 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

