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На Байкальском хребте ищут черношапочного сурка

На Байкальском хребте ищут черношапочного сурка
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Прибайкалья»
Сведения об обитании черношапочного сурка в заповеднике требуют уточнения специалистов

В Иркутской области продолжается работа по изучению современного состояния популяции прибайкальского черношапочного сурка на территории Байкало-Ленского заповедника, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В 60-70-е годы прошлого столетия черношапочного сурка на будущей территории Байкало-Ленского заповедника добывали рабочие геологической базы «Байкалсамоцвет» на восточном склоне хребта в районе мыса Заворотного. Известны также находки отдельных фрагментов скелета и шкурки сурков в других местах. Последний раз попытка найти сурков в заповеднике предпринималась в самом начале 90-х и положительных результатов не принесла. Среди причин исчезновения черношапочного сурка специалисты называют преследование человеком до организации заповедника.

Достоверные сведения о сурках в верховьях реки Рита поступили в 2002 году от старшего госинспектора заповедника. Но только в 2017 году была продолжена работа по изучению современного состояния популяции прибайкальского черношапочного сурка на территории Байкало-Ленского заповедника. Тогда была официально подтверждена информация о нахождении локальной группировки на берегу карового озера, в верховьях Риты. Однако это не позволяло дать объективную картину современного размещения вида на Байкальском хребте в пределах заповедника. В этом году во время экспедиции, проходившей с 12 по 28 августа, научные сотрудники и волонтёры «Заповедного Прибайкалья» обследовали участок Байкальского хребта от верховий реки Ледяная до верховий реки Заворотная.

Время работы выбрано не случайно, именно в этот период происходит перемещение сурков к зимовальным норам. Все животные с летних участков обитания концентрируются возле убежищ, которые в течение зимы защищают их от холода, хищников и дают возможность успешно перезимовать.

Проводить наблюдения за сурком достаточно сложно. Сама территория Байкальского хребта труднодоступна, а места обитания черношапочного сурка расположены высоко: от 1300 до 1800 метров над уровнем моря. При этом работу по изучению черношапочного сурка можно вести только с помощью визуальных наблюдений и на пеших маршрутах.

В этом году общая протяжённость маршрутов на исследуемых участках составила более 90 км. К сожалению, за время полевых работ действующих колоний черношапочного сурка не было обнаружено. В следующем году планируется продолжить работу: будет изучена территория от верховья реки Риты до Заворотной. 
заповедник тарбаган дикие животные наука Иркутская область
 
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