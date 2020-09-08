В Бурятии продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Школьники республики и педагоги принимают участие в акции «Как живёшь, ветеран?»



До конца сентября в Бурятии проходит патриотическая акция «Как живёшь, ветеран?». Мероприятие посвящено празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Активисты муниципальных штабов «Российского движения школьников» совместно с кураторами и педагогами поздравляют участников войны, тружеников тыла, детей войны со знаменательной датой – окончанием Второй мировой войны.



Встречи с ветеранами уже прошли в Заиграевском, Кабанском, Джидинском и Прибайкальском районах, а также в Улан-Удэ. Специально для ветеранов были подготовлены памятные подарочные наборы. Школьники вручили подарки и показали свои творческие номера. В свою очередь ветераны от всей души поблагодарили активистов за поздравления.



Акция продолжится до 30 сентября 2020 года и пройдёт во всех 16 муниципальных штабах «Российского движения школьников» Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.

