Школьники республики и педагоги принимают участие в акции «Как живёшь, ветеран?»
До конца сентября в Бурятии проходит патриотическая акция «Как живёшь, ветеран?». Мероприятие посвящено празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Активисты муниципальных штабов «Российского движения школьников» совместно с кураторами и педагогами поздравляют участников войны, тружеников тыла, детей войны со знаменательной датой – окончанием Второй мировой войны.
Встречи с ветеранами уже прошли в Заиграевском, Кабанском, Джидинском и Прибайкальском районах, а также в Улан-Удэ. Специально для ветеранов были подготовлены памятные подарочные наборы. Школьники вручили подарки и показали свои творческие номера. В свою очередь ветераны от всей души поблагодарили активистов за поздравления.
Акция продолжится до 30 сентября 2020 года и пройдёт во всех 16 муниципальных штабах «Российского движения школьников» Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
В Бурятии продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной
Общество, Фото:
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