В Бурятии оценили перенос даты окончания Второй мировой на 3 сентября

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Госдума официально закрепила то, что датой окончания Второй мировой войны является 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года. «Байкал-Daily» спросил экспертов – почему так важно отмечать эту дату именно третьего числа



Идейным вдохновителем и автором закона выступил Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов – глава комитета Госдумы по обороне. Исторический факт – как раз 3 сентября 1945 года советские газеты опубликовали обращение Иосифа Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны с Японией. В Указе Президиума Верховного Совета СССР этот день объявлялся днем всенародного торжества - праздником Победы над Японией и нерабочим днем.



- Поскольку ещё в то время, в 1945 году, руководством нашей страны официальным днём окончания Второй Мировой войны было объявлено 3 сентября, значит, будет правильным вернуться к исторической правде, - считает председатель региональной общественной организации «Защитники России» Владимир Марков. - Мой тесть, Семёнов Доржи Сандуевич, принимал непосредственное участие в боях против милитаристской Японии, награжден медалью «За отвагу». И в этот день наша семья вспоминает о судьбе близкого нам человека, который наравне с миллионами бойцов Советской армии приближал долгожданную победу в самой страшной войне двадцатого столетия.



Разногласия в датах возникли потому, что 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» состоялось подписание акта о капитуляции Японии. Интересы СССР представлял кадровый сотрудник ГРУ генерал-лейтенант Кузьма Деревянко – он поставил свою подпись четвертым, вслед за американским, китайским и английским представителями. В США до сих пор датой окончания Второй Мировой принято считать 2 сентября. Широко тиражируется мнение - американцы были движущей силой победы над Японией и на их линкоре «Миссури» руководители штабов американских войск подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии, а от имени СССР выступал лишь представитель.



- Однако надо вести отсчёт времени не так, как это решили наши западные «союзники», и в первую очередь США, которые так или иначе намереваются присвоить плоды Великой Победы СССР, - уверен Владимир Марков. – Ведь на следующий день, 3 сентября, Верховный Главнокомандующий советских войск Иосиф Сталин уже на уровне главы государства зафиксировал победу над Японией. Я думаю, это правильно и справедливо – отмечать день окончания Второй Мировой именно 3 сентября. Этот шаг, прежде всего, направлен на возвращение исторической правды.



С Марковым солидарен и председатель Улан-Удэнского городского совета ветеранов Валерий Очиров. Он заявил:



«Госдума приняла правильное решение. Сегодня мы вернули историческую правду и отстаиваем принципиальную позицию нашей страны – ведь 2 сентября был подписан лишь Акт о безоговорочной капитуляции Японии, притом, на территории США – на борту линкора «Миссури». На мой взгляд, дата 2 сентября была обусловлена давлением союзников.



Но, по большому счёту, не столь важно, 2 или 3 числа была поставлена точка во Второй Мировой войне. Гораздо важнее помнить и передавать молодому поколению – наша страна сыграла в деле Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией решающую роль. И каким-либо образом умалить заслугу СССР сегодня практически невозможно, хотя, конечно, подобные попытки регулярно предпринимаются. Исторически доказано – полчища фашистской Германии разгромили именно советские войска. Сегодня это признают практически все, невзирая на отдельные выкрики псевдоисториков. А в ходе войны с Японией советские военачальники и простые солдаты провели одну из самых блестящих стратегических операций по уничтожению Квантунской армии летом 1945 года – причём, в течение буквально нескольких дней. После такого поражения японцы не смогли уже оправиться и беспрекословно подписали меморандум о капитуляции. И приуменьшить роль СССР вряд ли кому удастся. Расхождение и противоречивые мнения в датах празднования нельзя считать искажением истории – имеется Постановление Президиума Верховного Совета, в котором нерабочим днём, когда в СССР проводились торжественные мероприятия, объявлено как раз 3 сентября.



А вот о роли союзников в деле разгрома Японии можно поспорить. До сих пор не утихают разговоры о ядерной бомбардировке городов Хиросима и Нагасаки. Сегодня всё яснее: такой уж большой необходимости в подобной варварской акции не было – войска Японии итак находились к тому времени, можно сказать, на последнем пределе. Американцы напротив подошли к этой акции с человеконенавистнической позиции: для бомбардировки были выбраны небольшие города с преимущественно деревянной застройкой – чтобы уничтожить как можно больше мирного населения.



Закон о праздновании окончания Второй Мировой войны 3 сентября – правильный и своевременный. Быть может, его следовало принять гораздо раньше, но сегодня у властей наконец-таки дошли руки – пришла пора восстанавливать историческую справедливость».



